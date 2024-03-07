Больницы, почта, ЗАГС: как будут работать госучреждения Москвы 8–10 марта

В честь Международного женского дня россиян ждут три выходных – с 8 по 10 марта. В эти даты многие учреждения столицы будут работать по измененному графику. Подробности – в нашем материале.

Поликлиники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Взрослые поликлиники 8 и 10 марта будут работать с 09:00 до 16:00, 9-го график – с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому и травматологические пункты будут доступны в часы работы поликлиник (у круглосуточных травмпунктов расписание не изменится). Кабинеты ОРВИ с 8 по 10 марта примут пациентов с 09:00 до 18:00.

Детские поликлиники 9 марта будут работать с 09:00 до 15:00, травматологические отделения при них будут открыты с 08:00 до 22:00. Медпомощь на дому с 8-го по 10-е окажут с 09:00 до 15:00, а детские кабинеты ОРВИ будут доступны с 09:00 до 18:00.

Женские консультации 9 марта будут открыты с 09:00 до 18:00, 10-го – с 09:00 до 16:00. В праздничный день будут работать с 09:00 до 16:00 только те отделения, которые имеют 10 и более участков.

Молочно-раздаточные пункты и ветеринарные клиники сохранят в длинные выходные прежний график работы.

Центры госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Международный женский день у центров госуслуг "Мои документы" выходной. А 9 и 10 марта они будут работать по обычному графику: районные офисы примут посетителей с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00.

Почта России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения почты 7 марта закроются на час раньше. Международный женский день станет выходным для всех офисов, кроме круглосуточных. В этот день почтальоны не будут разносить письма и посылки, периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Почта России возобновит работу 9 марта в прежнем графике. Уточнить актуальное расписание и найти ближайший адрес можно на сайте или в мобильном приложении.

Социальные центры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центры проекта "Московское долголетие" с 8 по 10 марта будут работать по обычному графику – с 10:00 до 20:00.

Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и Единый центр поддержки участников Специальной военной операции также сохранят привычный режим работы.

Пункты обогрева для бездомных и мобильные бригады "Социальный патруль" будут работать круглосуточно.

Психологическая помощь также будет доступна круглосуточно по телефону 051 (с городского) и +7 495 051 (с мобильного). Получить поддержку можно в онлайн-чате психологической помощи и на сайте.

Праздничные дни с 8 по 10 марта станут выходными для Центров занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центра "Профессии будущего", учебного центра "Профессионал", семейных центров, а также реабилитационных учреждений для людей с инвалидностью.

ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У всех дворцов бракосочетания 7 марта будет сокращенный рабочий день – до 17:00. В эту дату торжественные церемонии пройдут на площадках проекта "Новые адреса счастья" – в башне "ОКО" и "Федерация" делового центра "Москва-Cити", в особняке "Роял", Оперном доме музея-заповедника "Царицыно". В сам праздник ЗАГСы будут закрыты, а 9-го числа заработают в прежнем режиме.

МАДИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Если ваш автомобиль эвакуировали по решению МАДИ, то 8 марта можно будет получить разрешение на его выдачу на спецстоянках ГКУ "АМПП" по адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно)

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно)

улица Вагоноремонтная, владение 4А (круглосуточно)

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00)

Сервисный центр "Московский транспорт" по адресу улица Старая Басманная, дом 20, квартира 1, в Международный женский день будет закрыт. С 9 марта выдавать разрешения на возврат авто там будут в обычном режиме: с 08:00 до 20:00.

Узнать о местоположении эвакуированного транспорта можно по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного, круглосуточно), а также в приложении "Парковки Москвы".