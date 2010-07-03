Эксперты оценили предложение ввести акцизы на продукты с лишними сахаром и солью

На продукты с повышенным содержанием сахара и соли могут ввести акцизы. С инициативой выступили Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества. Разбираемся, в чем основная цель предложенного нововведения и как оно повлияет на стоимость продуктов.



Товары – под прицелом

По мнению авторов предложения, под новые акцизы должны попасть продукты с содержанием сахара свыше 22,5 грамма и соли более 2,5 грамма на 100 граммов товара. В объектив попадают сразу несколько популярных у населения категорий. Например, консервы, пельмени, пицца, фастфуд, сладкие газированные напитки, соусы и готовая мясная продукция.

Один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов заявил, что под акциз однозначно должны попасть и необязательные для потребления товары, такие как кондитерские изделия. Полученные в бюджет деньги могут использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, подчеркнул он.





Артем Кирьянов один из авторов инициативы Определение точного размера акциза – компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров – меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа.

Письмо от авторов инициативы было направлено главам Минфина, Минпромторга и Минздрава. В нем указано, что отдельные виды продуктов с естественно повышенным содержанием сахара и соли могут быть исключены и не попадать под предполагаемое нововведение.

Комментируя инициативу, депутат Госдумы Сергей Вострецов отметил, что вопрос ввода акциза на предлагаемую группу товаров дискуссионный.

"Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но, если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной", – заявил парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил направлять полученные от заведений фастфуда налоги на борьбу с ожирением. По его словам, лишний вес на сегодняшний день есть примерно у 55% россиян.



Бить рублем – правильно?

Опыт введения повышенных налогов на вредные продукты уже существует в ряде европейских стран, рассказал Москве 24 председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.





Петр Шелищ председатель Союза потребителей России Мне известно, что введение подобных налогов, которое привело к подорожанию этих продуктов, практически не сказалось на объемах их потребления.

Эксперт подчеркнул, что внимание граждан к правильному питанию, безусловно, нужно привлекать. Он напомнил, что в России уже существует добровольная маркировка продуктов и напитков "Светофор", созданная Роспотребнадзором, где красным цветом обозначаются товары с высоким содержанием сахара и соли.

"Разговоры о подобных мерах идут не один год и даже не одно десятилетие. Но поднимать цены на пищевые продукты в нынешней ситуации совершенно невозможно. Думаю, власть не пойдет на это. Нужно с самого раннего детства формировать правильные пищевые привычки, а не заниматься поиском простых решений", – сказал глава Союза потребителей России.

Инициативу не поддержали и в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз". Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков в комментарии Москве 24 отметил, что правильнее было бы закрепить в ГОСТе "функциональные продукты питания", особенно мучные и хлебобулочные изделия, которые составляют основу рациона питания.





Дмитрий Востриков исполнительный директор "Руспродсоюза" Есть общемировые признанные нормы ВОЗ в части соотношения белков и углеводов, которые полезно было бы закрепить в национальных стандартах сбалансированного питания. И не мешало бы гармонизировать ингредиенты, разрешенные к использованию в России с европейскими нормами, вместо борьбы с веками используемыми для заготовок сахаром и солью.

Введение акцизов автоматически повлияет на стоимость товаров, отчего пострадают в первую очередь покупатели, подчеркнул исполнительный директор "Руспродсоюза".

По его словам, вместо ограничений нужно задуматься о популяризации здорового питания. Пропагандистская работа по рекомендуемым суточным нормам потребления того или иного продукта и популяризация спорта были бы намного полезнее для населения, заключили в ассоциации.