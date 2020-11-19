В России предложили ввести акцизы на продукты с лишними сахаром и солью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России могут ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Предложение было направлено в Минфин, Минпромторг и Минздрав, сообщает газета "Известия".

Авторами предложения выступают представители Общественной палаты РФ, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового общества. Согласно их инициативе, акцизы, размер которых должно определить правительство, должны вводиться на продукты с превышением свыше 22,5 и 2,5 грамма на 100 граммов товара. Средства, которые поступят в бюджет, предлагается направлять на профилактику неинфекционных заболеваний.

По мнению экспертов, данная мера приведет к увеличению цен на ряд продуктов, но поможет в сохранении здоровья граждан.

"Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной", – считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Ранее ученые рассказали об опасности сахара для кишечника человека. По мнению ученых, сахар увеличивает число бактерий Akkermansia muciniphila. Эти микроорганизмы вскоре разрушают защитную слизь кишечника. На сегодняшний день в мире от воспаления кишечника страдают порядка 3,5 миллиона человек.