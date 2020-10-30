В Госдуме предложили ограничить выпуск сладких напитков

Фото: depositphotos/monticello
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что в России необходимо ограничить выпуск сладких напитков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я очень переживаю за прирост количества пациентов [с сахарным диабетом], потому что это некая скрытая эпидемия, которая людям незаметна. Одна из базовых причин – резкое увеличение потребления сахара во всех открытых и скрытых способах", – заявил депутат.
По мнению Петрова, приоритет следует отдать натуральным напиткам и особенно ограждать от сладких химических жидкостей детей разных возрастов. В качестве альтернативы можно предложить квас, соки и традиционные российские напитки.
"У нас много всего своего, что можно выпускать. И это содержит гораздо меньше сахара. Правильно, что правительство подняло этот вопрос, я уверен, в Госдуме мы их поддержим, если будет инициатива с их стороны", – добавил парламентарий.
Петров предположил, что ограничение может быть реализовано в виде повышения цены, введения акцизов или маркировки для борьбы с фальсификатом.
В 2020 году среди взрослых прирост диабетиков составил 4,7%, а среди детей – 5,3%. В правительстве отметили, что производители постоянно наращивают объемы сахара в продукции.
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина ранее предложила ограничить рекламу пищевой продукции, вредной для здоровья. Кроме того, она призвала сделать правильное питание более доступным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: