В Госдуме предложили ограничить выпуск сладких напитков

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что в России необходимо ограничить выпуск сладких напитков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я очень переживаю за прирост количества пациентов [с сахарным диабетом], потому что это некая скрытая эпидемия, которая людям незаметна. Одна из базовых причин – резкое увеличение потребления сахара во всех открытых и скрытых способах", – заявил депутат.

По мнению Петрова, приоритет следует отдать натуральным напиткам и особенно ограждать от сладких химических жидкостей детей разных возрастов. В качестве альтернативы можно предложить квас, соки и традиционные российские напитки.

"У нас много всего своего, что можно выпускать. И это содержит гораздо меньше сахара. Правильно, что правительство подняло этот вопрос, я уверен, в Госдуме мы их поддержим, если будет инициатива с их стороны", – добавил парламентарий.

Петров предположил, что ограничение может быть реализовано в виде повышения цены, введения акцизов или маркировки для борьбы с фальсификатом.

В 2020 году среди взрослых прирост диабетиков составил 4,7%, а среди детей – 5,3%. В правительстве отметили, что производители постоянно наращивают объемы сахара в продукции.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина ранее предложила ограничить рекламу пищевой продукции, вредной для здоровья. Кроме того, она призвала сделать правильное питание более доступным.

