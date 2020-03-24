Медик назвал наиболее опасные для сердца продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпечка и полуфабрикаты являются наиболее опасными продуктами для сердца, рассказал испанский кардиолог Пабло Канепа. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, эти продукты способствуют набору веса, а также могут привести к повышению холестерина и риску развития диабета второго типа.

Канепа подчеркнул, что также нужно отказаться от алкогольных и безалкогольных энергетических напитков, и большого количества соли. По его словам, красное мясо тоже может повредить организму, поэтому лучше отдать предпочтение курице.

Специалист советует есть больше орехов, рыбу, семечки авокадо и оливковое масло первого отжима. А людям, которые склонны к инфарктам лучше придерживаться средиземноморской диеты.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.