Эксперты рассказали, как сэкономить на ипотеке

Сбербанк разрешил своим клиентам рефинансировать ипотеку, оформленную под высокий процент. Ранее такую возможность уже предоставили ВТБ и банк "Открытие". Разбираемся, как эффективно снизить платежи по кредиту и какую минимальную ставку на рынке ждать в текущем году.



Новые программы

Сбербанк запустил для своих клиентов рефинансирование ипотечных кредитов, которые организация выдавала весной под высокие проценты. Об этом рассказал руководитель банка Герман Греф.





Герман Греф президент, председатель правления Сбербанка С 15 июля мы запустили эту программу. Сбербанк снижает ставки по действующим ипотечным кредитам, которые были взяты нашими клиентами с 1 марта по конец мая по ставке от 13,9%.

"Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке – до 11,5 либо 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке", – уточнил он. Воспользоваться этим предложением можно будет один раз и только до 15 октября текущего года.

Греф добавил, что ипотечный рынок в стране постепенно восстанавливается, а ставки вернулись на уровень допандемийного 2019-го. Несмотря на это, по итогам года он допустил снижение объемов выдачи ипотеки в целом по рынку.

На этом фоне свои программы рефинансирования ипотеки в июне запустили также ВТБ – под 10,5 процента и банк "Открытие" – под 10,69 процента.

В конце февраля на фоне западных санкций Банк России резко повысил ключевую ставку до 20%. После этого в российских банках повысились ставки и по ипотечным кредитам.

По статистике ЦБ, в марте банки выдали россиянам ипотечных жилищных кредитов на 521 миллиард рублей. В апреле сумма выданных кредитов сократилась более чем втрое – до 161 миллиарда. В Москве в марте выдали – 10,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов, а в апреле – 3,9 тысячи.

По словам эксперта "Циан.Аналитики" Виктории Кирюхиной, рефинансирование ипотеки станет большим преимуществом для заемщиков, которые брали кредиты под высокие ставки. Однако таких людей было относительно немного и кардинальным образом рефинансирование не отразится на рынке кредитования, рассказала эксперт Москве 24.

Как рефинансироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рефинансирование ипотеки стало относительно простой процедурой, которую можно пройти без значительных затрат собственного времени. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков.

Сперва необходимо выбрать подходящий банк и подать заявку, пояснил риелтор. В случае предварительного одобрения предстоит вызвать специалиста для оценки квартиры и отправить результат вместе с перечнем документов на недвижимость в новый банк. В случае финального одобрения человек приходит в банк и заключает кредитный договор.

После этого необходимо погасить кредит перед старым банком и перевести его в новый. Риелтор подчеркнул, что последним этапом при рефинансировании станет оформление перевода залога в новый банк в Росреестре.

Как сэкономить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В целом ощутимо снизить платежи по жилищному кредиту можно, если придерживаться ряда простых рекомендаций. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) Константин Барсуков.

Во-первых, следует рефинансировать ипотечный кредит на как можно более раннем этапе. "Можно провести границу, когда в структуре платежа размер тела кредита становится равен размеру процентов. Это граница, после которой и уменьшать ставку, и выплачивать заем досрочно становится значительно менее выгодно", – сказал он.

Во-вторых, для жилищных кредитов до 15 миллионов рублей при рефинансировании следует стремиться снижать ставку как минимум на один процент, отметил риелтор. В противном случае человек практически не заметит выгоды в ежемесячных платежах.





Константин Барсуков генеральный директор агентства недвижимости, член Российской гильдии риелторов (РГР) При ипотеке в размере 15 миллионов рублей на 20 лет под 10 процентов ежемесячный платеж будет 144 753 рубля. Если снизить ставку до 9,5 процента, то платеж снизится до 139 819 рублей, меньше чем на пять тысяч. А если рефинансировать до 9 процентов, то ежемесячная выплата составит 134 958 рублей. Экономия почти 10 тысяч рублей в месяц и 120 тысяч – в год.

Кроме того, прежде чем рефинансировать свой кредит, эксперт рекомендовал тщательно мониторить предложения по жилищным кредитам в других банках, советует риелтор.

Барсуков также прогнозирует, что Центробанк до конца года может снизить ключевую ставку до 8,5 процента. В этом случае минимальные ставки по классической ипотеке опустятся до 9 процентов, полагает эксперт. В этой связи при отсутствии острой необходимости улучшать жилищные условия имеет смысл повременить с жилищным займом.

"Помимо ключевой ставки, сейчас снижаются и цены на вторичное жилье", – добавил эксперт. Он отметил, что на сегодняшний день цены упали на 10% по сравнению с январем, а к сентябрю, возможно, произойдет падение примерно на 25% по сравнению с началом года.