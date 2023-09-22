Орнитолог рассказал, нужно ли отстреливать чаек в Москве

В четверг, 21 сентября, в Подмосковье приняли закон, который дает право на отстрел чаек. Исключение составляют только птицы, внесенные в Красную книгу. Таких чаек охотникам по-прежнему нельзя трогать. Целью нововведения являлется защита сельского хозяйства от птичьего гриппа. Рассказываем подробности и выясняем, нужно ли вводить схожую практику в Москве.



Защита птицеводства

Московская областная дума 21 сентября приняла закон, который приравнял чаек к охотничьим ресурсам. За разработку нововведения отвечало министерство экологии региона. Целью данной меры является защита от птичьего гриппа и прочих инфекционных заболеваний промышленного птицеводства. Вместе с тем отстреливать краснокнижных чаек по-прежнему нельзя.

Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Он также обратил внимание на причину вспышек птичьего гриппа, которые наблюдались на территории России весной 2023 года.





Владимир Шапкин председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Все вспышки птичьего гриппа в мае этого года были связаны со случаями массового падежа диких птиц, преимущественно чаек. На территориях 17 субъектов Российской Федерации зарегистрировано 37 случаев возникновения высокопатогенного гриппа птиц, в том числе 7 – среди домашней и 30 – среди дикой птицы.

Шапкин уточнил, что беспокоиться в связи с нововведением за популяцию чаек не нужно. Эти птицы не относятся к съедобным видам, поэтому не интересны охотникам. "Тем более что обязательно нужно получить разрешение на добычу любых охотничьих ресурсов", – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.



Не убивать взрослых особей

Популяция чаек курсирует между столицей и Подмосковьем. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал основатель проекта "Орнитарий", орнитолог Вадим Мишин. "Чайки людей не боятся, любят селиться и отдыхать при перелетах на плоских крышах складов и производственных зданий", – отметил специалист.

Мишин уточнил, что грипп, который чайки могут переносить, в последнее время не представлял опасности непосредственно для человека. Но он способен навредить сельскохозяйственной деятельности, в частности птицефабрикам и заводам по производству комбикорма. Дело в том, что, если помет больных чаек или голубей каким-либо образом попадет туда, среди домашних птиц может начаться эпидемия. Для борьбы с ней придется утилизировать все поголовье, а также провести дезинфекцию, что может повлечь за собой серьезные финансовые и продовольственные проблемы.

Эксперт добавил, что контроль численности – один из немногих действенных способов борьбы с птичьим гриппом. Когда популяция избыточна, вероятность эпидемий возрастает в несколько раз. Однако отстрел является не единственной мерой. По мнению специалиста, регулированием поголовья должны заниматься только профессионалы, знающие особенности биологии и поведения каждого вида, а не обычные охотники.





Вадим Мишин основатель проекта "Орнитарий", орнитолог Орнитологи могли бы составить карту мест кормежки, размножения и стоянок для отдыха. После этого можно было бы несколько раз за сезон забирать яйца из гнездовий, чтобы сократить популяцию, а не убивать взрослых особей.

По словам Мишина, регулирование поголовья специалистами было бы также крайне полезно для гражданской и военной авиации. Если бы орнитологи постоянно отслеживали маршруты и места стоянок птиц, то можно было бы избежать ситуаций, как с Airbus A321 в 2019 году в Подмосковье. Тогда борт совершил вынужденную посадку в кукурузном поле, поскольку чайки попали в двигатель.



Степан Жирнов