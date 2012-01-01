Эксперт Гринин назвал способ защиты пенсионеров от всех видов телефонного мошенничества

Телефонные аферисты начали применять новую схему для выманивания денег у российских пенсионеров. Злоумышленники сообщают своим жертвам, что у тех якобы был найден неучтенный стаж, а затем предлагают провести перерасчет пенсии. Рассказываем подробности и спрашиваем у эксперта, как пожилые люди могут защитить себя от обмана.



Ни перерасчета, ни денег

Мошенники используют новую схему для обмана преимущественно пожилых граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Аферисты звонят своим жертвам от имени Социального фонда и рассказывают, что в ходе некой проверки у тех обнаружился неучтенный стаж.

Далее преступники заявляют, что для увеличения пенсии необходимо оформить официальное заявление на перерасчет выплат. Подать его якобы можно прямо по телефону. Человека, который согласился на такую процедуру, просят назвать код из пришедшего СМС-сообщения.





из сообщения в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу "Госуслуги", либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учетной записи на "Госуслугах" или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счета жертвы.

Также следует помнить, что настоящие специалисты из Соцфонда сами никогда не обзванивают россиян с просьбами назвать код из СМС, чтобы записать человека на прием, добавили в МВД.



"Не давать никакой информации"

Принцип никому никогда и ничего не сообщать в телефонном разговоре поможет защититься от аферистов. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Самое главное – никогда никому и ни по какому поводу не давать никакой информации. Вам позвонили якобы от какой-то организации, что-то сказали, предложили, вы это спокойно приняли и повесили трубку", – отметил эксперт.

Если человеку сообщили о положенных льготах или других бонусах, не стоит торопиться их оформлять. Лучше завершить разговор, все обдумать и после самостоятельно обратиться в организацию.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Если вам полагается дополнительный стаж, это не значит, что вы должны решить этот вопрос в течение пяти минут. Если он человеку действительно положен, его дадут и сегодня, и завтра, и послезавтра, и даже через полгода. Позвоните по официальному телефону Социального фонда РФ или обратитесь туда лично и все уточните.

По словам специалиста, чаще всего злоумышленники используют для обмана пенсионеров две схемы. В первом случае человека просят помочь попавшему в беду родственнику. Во втором – предлагают получить преференции, льготы и дополнительные денежные средства. Правило никогда ничего не сообщать поможет пожилым защититься от всех видов телефонного мошенничества, заключил Гринин.

