Как собирают руки. Мэр осмотрел травматологический центр ГКБ имени Баумана

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Сергей Собянин осмотрел Центр патологии верхней конечности городской клинической больницы им. Н.Э. Баумана. Он пообщался с пациентом, которому восстановили функции обеих рук после ДТП, а также вручил благодарственные письма врачам центра.

Кроме того, Сергей Собянин провел встречу с докторами, получившими статус "Московский врач". На ней обсуждалось развитие городского здравоохранения.



Сергей Собянин мэр Москвы Мы определи несколько критически важных направлений, в которых необходимо добиться серьезных улучшений качества стационарной помощи. Это – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и, разумеется, травматология. В сфере травматологии московские врачи обладают огромным опытом.

"Во многих больницах давно сложились и развиваются научные и практические школы хирургии, протезирования и восстановительного лечения. Мы всеми силами поддерживаем такие центры, как, например, отделение травматологии верхних конечностей в ГКБ № 29, врачи которого могут "собрать" руку даже после тяжелейшего ДТП. Такие отделения получают самое современное оборудование для своей работы", – отметил Собянин.

Уникальные возможности

Центр патологии верхней конечности ГКБ № 29 – специализированное отделение, способное оказать любую экстренную и плановую медицинскую помощь, включая микрохирургическую. Он включает три структурных подразделения больницы: отделения хирургии кисти, гнойно-септической патологии кисти, ортопедии и травматологии. Суммарный коечный фонд – 123 койки.

Ежедневно в центр обращается свыше 30 пациентов с патологией верхних конечностей. Поток амбулаторных пациентов может достигать 100 человек в сутки. За прошлый год специалисты провели более 5,6 операций, а за девять месяцев этого года – еще более 4,4 операций.

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В рамках программы модернизации столичного здравоохранения центр оснастили самым современным медицинским оборудованием, включая:

микроскоп OPMI Vario 700 Carl Zeiss;

артроскопический комплекс Arthrex;

передвижной рентгеновский аппарат (ЭОП).

Золотые руки

Эта аппаратура позволила проводить широкий спектр оперативных вмешательств на костях, суставах и мягких тканях верхней конечности. Кроме того, появилась возможность соединить на базе одного учреждения возможности отделения экстренной травматологии кисти с микрохирургией кисти, что во многих случаях помогает спасти конечности пострадавших.

Например, несколько недель назад в ГКБ № 29 поступил 22-летний тренер по единоборствам. Его госпитализировали после тяжелого ДТП. В лобовом столкновении два человека погибли, а молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый многооскольчатый перелом 3-й пястной кости правой кисти со смещением, закрытый перилунарный вывих левой кисти с полным вывихом ладьевидной кости.

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Три дня пациент провел в коме, ему грозило не только завершение спортивной карьеры, но и инвалидность и невозможность вести нормальную жизнь. Чтобы восстановить функцию правой и левой руки, специалисты Центра отделения патологии верхней конечности ГКБ № 29 выполнили сложные экстренные операции.

На правой кисти был проведен открытый остеосинтез (сборка) 3-й пястной кости пластиной системы Linos. На левой кисти выполнено открытое вправление костей запястья с фиксацией спицами Киршнера.

Система Linos, которую применили хирурги, – это специальный фиксатор, состоящий из титановой пластины с угловой стабильностью, который обеспечивает надежную фиксацию отколотых частей кости. Благодаря его применению уже на следующий день после операции пациент может заниматься лечебной физкультурой. На сегодняшний день молодой человек вернулся к привычному образу жизни и продолжает спортивные тренировки. Ранее подобные операции выполнялись только в зарубежных клиниках.

Еще один пациент центра с 2012 года мучился от болей в правой руке. Вдобавок она постоянно немела, что мешало работать. В июле этого года хирурги впервые провели совершенно новую для России операцию по лечению синдрома запястного канала с помощью артроскопической системы Arthrex. Обычно для лечения приходится делать большой разрез на кисти. А по новой методике было достаточно пятимиллиметрового рассечения. Уже через несколько часов пациент отметил, что боль наконец-то утихла.

Традиции и технологии

Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ведет свою историю с 1864 года, когда на берегу реки Синички вблизи Главного военного госпиталя княгиня Наталья Шаховская основала общину сестер милосердия "Утоли моя печали". Ныне это Госпитальная площадь, 2, рядом с метро "Бауманская".

Уже в 1876 году в больнице функционировало три отделения, которые подразделялись по типу больных и характеру их болезней: для неизлечимых, для излечимых, для приходящих и психических больных. В этом же году больница поступила под надзор Московского врачебного управления, чем было положено начало государственного санитарного и хозяйственного контроля над работой больницы. А в 1887 году лечебное учреждение стало специализироваться по психоневрологическим болезням, ее возглавил знаменитый доктор-психиатр Д.А. Корсаков.



Сегодня ГКБ № 29 имени Баумана является крупной скоропомощной больницей Москвы, порядка 50% пациентов поступают в экстренном порядке. Имеется 17 корпусов, которые расположены на территории общей площадью 8 гектаров. Больница вмещает 910 коек, включая 51 реанимационную койку, 48 коек дневного стационара и 8 коек стационара кратковременного пребывания, реанимации и интенсивной терапии.



Помощь больным оказывают 1693 сотрудника, в том числе 426 врачей, из них – 7 докторов медицинских наук, 58 кандидатов медицинских наук, 2 заслуженных врача Российской Федерации. ГКБ № 29 имени Баумана является клинической базой кафедры хирургии факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и кафедры урологии медицинского факультета РУДН имени Лумумбы.

С 2011 года в больницу и ее филиал было поставлено более 2 тысяч единиц современного медицинского оборудования и мебели, включая:

рентгеновские компьютерные томографы – 2 ед.;

ангиографический рентгеновский аппарат – 1 ед.;

рентгеновские цифровые аппараты на 2 и 3 рабочих места – 4 ед.;

аппараты рентгеновские мобильные цифровые с С-дугой – 3 ед.;

системы ультразвуковой диагностики – 14 ед.;

эндоскопическое оборудование – 22 ед.

В реанимационных палатах стоит аппаратура по мониторингу больных, система искусственной вентиляции легких и оборудование для детоксикации крови пациента ("Призмафлекс" и "Призма"). В травматологическом отделении больницы № 29 установлено оборудование pulse-la-vage и VAC-системы для промывания, дренирования и лечения ран.