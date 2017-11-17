Собянин вручил первые свидетельства о присвоении статуса "Московский врач"

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Сергей Собянин вручил первые свидетельства "Московский врач" 38 сотрудникам столичных учреждений здраво​охранения. Среди получивших почетные звания 15 врачей общей практики, шесть ​психиатров, четыре анестезиолога-реаниматолога, трое хиру​ргов, шесть урологов, один терапевт и трое отоларингологов.

В числе врачей общей практики отметили Наталью Верзину и Екатерину Иванову из поликлиники 109, Павла Гришко и Татьяну Миндель из поликлиники №107 и других специалистов.

По специальности "Психиатрия" награды получили Александр Вайнштейн и Станислав Стародубцев из Психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина, а также Геннадий Гуревич, Екатерина Гушанская, Лариса Мищенко и Анна Печенкина из психиатрической больницы № 13.

Среди анестезиологов отметили Сергея Белышева из ГКБ имени Вересаева, Дмитрия Бочарова из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также Леонида Охинько и Константина Чернова из ГКБ имени Демихова.

Хирургами с почетными званиями стали Максим Баглаенко из ГКБ № 15 имени Филатова, Сергей Лимончиков из ГКБ имени братьев Бахрушиных и Тельман Межгих из ГКБ № 13.

Лучшими урологами признали Алксея Борискина из Госпиталя для ветеранов войн № 2, Дмитрия Зеленина, Дмитрия Колбасова, Игну Косову из ГКБ имени Демихова, а также Ибрагима Мамаева из ГКБ имени Буянова и Сергея Пульбере из ГКБ № 1 имени Пирогова.

Единственный терапевт, ставший "Московским врачом" – Людмила Никитина из ГКБ имени Демихова.

Почетным званием отметили отоларингологов Марину Давыдову из ГКБ имени Мухина, а также Ольгу Рождественскую и Алексея Сединкина из ГКБ имени Буянова.

Звание "Московский врач" вручается в столице впервые. Экзамен на получение почетного статуса сдавали более 400 медиков.

"Московскими врачами" могут называться специалисты, доказавшие, что их опыт и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам.