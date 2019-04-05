Москва онлайн покажет церемонию прощания с актером Алексеем Булдаковым

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

8 апреля в Доме кино пройдет прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым. На церемонию приедут родные, близкие, друзья и коллеги артиста. Наши читатели смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия.

Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет в Улан-Баторе. В Монголию он поехал отмечать день рождения друзей.

Концертный директор артиста рассказала, что он умер во сне. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.

В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".

Смотрите трансляцию 8 апреля в 11:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.