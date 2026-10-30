Школьники из Оби превратили популярный паблик "Подслушано" в инструмент травли

Ученики школы в Оби затравили сверстников, анонимно выкладывая их интимные снимки, личную и другую информацию в популярный паблик "Подслушано". Какое наказание грозит за такие действия и как можно контролировать распространение подростками подобных данных, разбиралась Москва 24.

"Только туалетные дела на уме"

Школьные анонимные паблики "Подслушано" стали площадкой для травли: в них подростки публикуют чужие фотографии, интимные снимки, оскорбления и личную информацию. В частности, подобные инциденты произошли в городе Оби (Новосибирская область), сообщил телеграм-канал Baza.

Участники разместили в сообществе видео интимного характера с участием сверстников, кадры, тайно снятые в туалете, номера телефонов подростков, оскорбительные призывы и другие материалы.

При этом представители местной школы сообщили журналистам, что подобные паблики уже удалены, а вся информация передана в МВД для проверки. С детьми, которые пострадали от травли, работают психологи. Однако личность администратора, занимавшегося этим, пока не установлена.

Пользователи Сети бурно отреагировали на ситуацию, призвав вообще запретить в учебных заведениях смартфоны.

"Телефон в школе должен быть под запретом или быть кнопочным!", "Уголовный кодекс нужно преподавать школьникам, чтобы ответственность понимали", "ничем больше не интересуются. Только туалетные дела на уме", – возмутились пользователи.

Тем не менее локальные паблики "Подслушано" существуют во многих других школах и вузах. Любой подпсичик может прислать туда фотографии и истории, чтобы модераторы опубликовали их в публичном доступе. Проверка при этом не проводится: в постах часто находится то, что становится источником травли.

Ранее, в феврале 2026 года, депутаты фракции "Новые люди" предложили создать в России федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу. По замыслу авторов, организация должна стать единым координатором государственной политики и практических мер помощи в том числе и в цифровой среде.

"Букет" статей

Комментируя инцидент, адвокат по уголовным делам Глеб Хроменков отметил в разговоре с Москвой 24, что на данный момент статья о кибербуллинге в российском законодательстве отсутствует, но актуальная проблематика подпадает под действие существующих норм КоАП и УК.

"Во-первых, авторам грозит административная ответственность, которая начинается с 16 лет, по статье об оскорблении (5.61 КоАП РФ). В интернете это могут быть соответствующие комментарии, посты, сообщения в групповых чатах и группах в мессенджерах, таких как "Подслушано". Штрафы для граждан способны достигать 10 тысяч рублей. За оскорбления, совершенные подростками до 16 лет, административную ответственность несут их родители или законные представители, за что полагается штраф от 500 рублей по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию (5.35 КоАП РФ)", – объяснил эксперт.

Также такие действия подпадают под статью о клевете (128.1 УК РФ). Если она распространена публично с использованием интернета, как, например, размещение в паблике, это влечет уголовную ответственность с 16 лет (в том числе наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок до 2 лет), добавил адвокат.





Глеб Хроменков адвокат по уголовным делам Помимо этого, можно привлечь по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Она является ключевой для случаев публикации личных данных и интимных фотографий, сделанных тайно. Наказание варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет. Если в Сети были распространены сведения о лице, не достигшем 16-летнего возраста, наказание ужесточается до 5 лет тюрьмы.

Хроменков напомнил и о статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1 УК РФ). Это тяжкое преступление, за которое предусмотрено суровое наказание, включая лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, указал адвокат.

По его словам, главная проблема сложившейся ситуации – в анонимности злоумышленников. Зачастую их личность тяжело установить, а уголовные дела не возбуждаются, поскольку собрать основания для предварительного расследования не представляется возможным.

"Подобные отказы можно и даже нужно обжаловать в прокуратуре. Когда надзирающий прокурор ставит на контроль заявление и его проверку, это эффективная мера для получения законного разумного результата", – сказал эксперт.

Таким образом, каждый шаг на этом пути надо фиксировать: создавать базу того, что проделано, куда обращались. Эта позволит мониторить ситуацию и обжаловать бездействие, если ответ не получен по закону, подчеркнул Хроменков.

Полная вседозволенность

Подобное поведение учеников, прежде всего, появляется от вседозволенности, отметила в разговоре с Москвой 24 детский клинический психолог Елена Морозова.

То есть у детей нет внутреннего осознания, что морально, а что нет, – это не привнесено в их внутренний мир. Поэтому некоторые могут так жестоко поступать с окружающими.

"Это низкий уровень рефлексии, осознания процессов, которые происходят внутри. Неспособность отстраниться от самого события и подумать: а как было бы мне, если бы со мной так поступили? Плюс общая агрессия, жестокость и неспособность сочувствовать, сострадать, сопереживать другому. Агрессию дети очень быстро впитывают, иногда даже не осознавая", – объяснила эксперт.

Чтобы отследить такое поведение у ребенка, с ним необходимо постоянно общаться, подчеркнула Морозова.





Елена Морозова детский клинический психолог Причем разговаривать не только нравоучительно и воспитательно, но и заниматься совместными делами: что-то смотреть, читать, интересоваться внутренним миром. Это позволит понять, чем он живет, какую оценку дает событиям, как относится к близким: братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам, к более слабым в окружении. Смотреть, что с детьми происходит, как они реагируют, по возможности корректировать. Если какие-то проявления есть дома, скорее всего, это будет и в школе.

В такой ситуации полезна работа с психологом, а также групповая, когда со всем классом, где сложилась нездоровая атмосфера, проводят тренинги и беседы, дают честную обратную связь. Ведь дети часто не осознают, насколько безобразно себя ведут и какими необратимыми последствиями это может обернуться, добавила эксперт.

Беседы может проводить не только профессионал, но и обычный учитель. Хороший педагог, у которого есть авторитет, тоже способен отслеживать и влиять на проблему. Атмосфера в классе зависит от того, что привносят туда классный руководитель и другие учителя, заключила Морозова.