30 апреля, 15:44

Эксперт Казаков: запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ снизит число ЧП на экзаменах

Только спокойствие: как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников

В России запретили обыскивать школьников на ЕГЭ и прикасаться к их вещам. Как это скажется на психологическом состоянии выпускников, разбиралась Москва 24.

Сохранить личные границы

Рособрнадзор запретил проводить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ в 2026 году.

Согласно изменению, теперь организаторы и сотрудники охраны не имеют права прикасаться к участникам экзамена или осматривать их личные вещи. Если при прохождении проверки металлоискатель сработает, то сотрудник предложит ученику добровольно сдать все имеющиеся предметы сопровождающему или в камеру хранения.

В случае если школьник откажется, он не сможет попасть на экзамен. Такие выпускники будут иметь возможность пересдать экзамен в резервные дни только при наличии решения председателя государственной экзаменационной комиссии, отметили в Рособрнадзоре.

Экзамены начнутся в 2026 году 1 июня, первыми предметами для сдачи будут литература, химия, история. Резервные дни назначены на период с 22 по 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники имеют право пересдать один из предметов по желанию.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется, а альтернатива может появиться не ранее чем через 10 лет.

Кроме того, глава общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков предложил ввести обязательное психологическое сопровождение для выпускников, сдающих ЕГЭ. Такая мера должна помочь ученикам справиться со стрессом и защитить их ментальное здоровье.

Меньше стресса?

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков отметил в разговоре с Москвой 24, что отмена досмотра главным образом связана с тем, что каждый год происходят различные ЧП.

"Система проверки перед входом в пункт приема экзамена, мягко говоря, не самый лучший этап в проведении ЕГЭ. Это неприятная процедура, которая иногда происходит бесцеремонно, и естественно, этого не должно быть", – отметил эксперт.

По его словам, нововведение – это попытка урегулировать ситуацию, чтобы эксцессов с нарушением личных границ учащихся было меньше.

Однако мера вряд ли сильно повлияет на атмосферу, в которой проводится ЕГЭ. Проблему надо решать комплексно. С моей точки зрения, нужно делать ставку на воспитание культуры обучения, прививать идею необходимости знания, а не ценности определенного результата на бумаге и "корочек", которые можно получить.
Дмитрий Казаков
председатель профсоюза "Учитель"

При этом эксперт добавил, что, хотя нововведение и направлено в сторону гуманизма, сильно стресс оно не снизит.

"Не нужно забывать, что на учителях – организаторах ЕГЭ лежит ответственность в виде штрафов при различных нарушениях. Причем суммы могут быть совсем не маленькими. Этого боятся, поэтому организаторы продолжают тщательно следить за обстановкой. В такой системе должен быть комплексный подход, а не одна небольшая поправка," – указал Казаков.

При этом детский психолог Ирина Таранова в беседе с Москвой 24 отметила, что введенная мера все-таки может немного снизить тревожность.

"Насколько я помню, были истории, когда люди на досмотре превышали свои полномочия. И в этом случае они могли нанести психологическую травму подросткам. Если же ученики будут знать, что их не станут проверять с ног до головы, то они будут более спокойны на этот счет", – подчеркнула эксперт.

Однако ЕГЭ все равно стрессовое событие, и такое состояние нормально, потому что экзамены действительно являются важным этапом жизни подростков, подчеркнула психолог. При этом, если у ребенка нарушается сон, портится настроение, появляются приступы паники, он уходит в апатию или депрессию – это чрезмерная реакция, предупредила Таранова.

Чтобы научиться справляться с таким состоянием, нужно освоить приемы релаксации. Например, методы переключения внимания с внутренних переживаний на состояние "здесь и сейчас". Однако способности абстрагироваться нужно учиться, это навык: необходимо анализировать, какой конкретно способ помогает, ведь то, что успокаивает одного, может быть совершенно нейтральным для другого.
Ирина Таранова
детский психолог

Также перед экзаменом ученика можно отвести к психологу. Он профессионально поможет справиться со стрессом и переживаниями, указала Таранова.

В свою очередь, чтобы помочь себе здесь и сейчас, психолог Полина Шаповалова посоветовала использовать метод дыхания по квадрату. Специалист пояснила, что равные временные интервалы между циклами дыхания активируют парасимпатическую нервную систему, подавляя негативную реакцию организма.

Сначала делается медленный вдох через нос на четыре счета, затем следует задержка дыхания тоже на четыре счета, потом плавный выдох через рот и завершающая задержка с пустыми легкими опять на четыре счета. Важно визуализировать этот процесс как движение по сторонам квадрата, чтобы мозг отвлекся от чувства удушья и сердцебиения. При реальной панике можно сократить счет до двух-трех секунд, но сохранять равные промежутки. Технику стоит выполнять на протяжении пары-тройки минут.
Полина Шаповалова
психолог

Также метод "5–4–3–2–1" помогает справиться с тревогой за счет последовательной активации пяти органов чувств, что позволяет человеку вернуться в текущий момент. Для выполнения упражнения необходимо поочередно зафиксировать пять визуальных объектов, четыре тактильных ощущения, три звука, два запаха и один вкус, заключила Шаповалова.

Старкина Маргарита

