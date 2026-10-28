Гинеколог Ерофеева опровергла понятие "двойного ПМС" у россиянок

Синдром "двойного ПМС" распространился у россиянок на фоне стресса. Симптомы, возникающие до критических дней, добавились к овуляторному периоду, утверждают эксперты. Действительно ли это так и кому приходится страдать от боли чаще других, разбиралась Москва 24.

Эмоциональный период

Стресс привел к появлению у женщин синдрома "двойного ПМС": неприятные симптомы менструации теперь возникают еще и при овуляции.

Гинекологи заявили, что прежде случаи выраженной овуляторной боли, доходящей вплоть до разрыва яичника, наблюдались редко. Однако за последние 5 лет число жалоб увеличилось на 30%. Пациентки ощущают то же самое, что и перед менструациями: раздражение, тошноту, тянущую боль в пояснице, а также дискомфорт внизу живота, от которого хочется лезть на стену. Таким образом, неприятные ощущения теперь приходится терпеть дважды.

Подобное явление специалисты связали с сильным стрессом и слишком насыщенным ритмом жизни. Причем наиболее склонны к "двойному ПМС" пациентки с высоким уровнем перфекционизма и комплексом "отличницы". Это можно объяснить тем, что испытываемый такими женщинами стресс нарушает гормональный фон, начинается выработка пролактина, который и ответственен за раздражение, заявили врачи.

По их словам, полностью вылечить синдром не получится, но можно добиться ремиссии. Медикаментозная терапия позволяет убрать болезненные ощущения на несколько лет. При этом главными рекомендациями врачей остаются снижение уровня стресса и бережное отношение к собственному здоровью.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил мужчинам, как помочь женщинам в период ПМС. В частности, он посоветовал быть терпеливыми и снисходительными.

Женщинам же стоит добавлять в распорядок дозированные физические нагрузки для нормализации кровоснабжения в малом тазу и нейтрализации дискомфорта. При слишком интенсивных симптомах стоит пойти к врачу, добавил Мясников.

Путаница в терминах

Утверждение, что период овуляции стал вторым ПМС – это попытка подменить одно понятие другим. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

По ее словам, чтобы разобраться, важно понимать терминологию. В частности, ПМС представляет собой комплекс симптомов, возникающих во второй, лютеиновой фазе цикла, за несколько дней до менструации.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ У некоторых женщин организм остро реагирует на эти изменения. Возникают разные ощущения: например, сильно тянет на сладкое, шоколад, кофе, специи, соленое. Появляются раздражительность, слезливость, плаксивость, жалость к себе, отеки. Причина кроется в том числе в гормональных особенностях пациентки, а фоновый стресс лишь делает переживания более яркими и ощутимыми.

Овуляция же – это период, когда в организме женщины происходит выброс лютеинизирующего гормона. Он провоцирует разрыв зрелого фолликула и выход яйцеклетки. В этот момент у особо чувствительных пациенток появляются тянущие неприятные ощущения внизу живота и в малом тазу.

"При этом ПМС мучает огромное количество женщин в мире, тогда как овуляцию подавляющее большинство переносит значительно легче. Поэтому причины, по которым одни испытывают сильную боль в середине цикла, а другие нет, кроются в индивидуальных особенностях", – подчеркнула Ерофеева.

Например, ощущения зависят от болевого порога и физической подготовки: при высоких показателях процесс переносится легко. В то же время худые девушки могут переживать все тяжелее из-за особенностей телосложения, отметила эксперт.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Также на состояние влияют пищевые привычки. Увлечение безуглеводными и безжировыми диетами способно привести к полному прекращению овуляции. Экспериментируя с питанием ради фигуры, женщина рискует спровоцировать серьезные репродуктивные проблемы, которые впоследствии придется лечить.

Кроме того, на болезненность влияет медицинский анамнез. Усиленные ощущения часто возникают у пациенток с воспалительными процессами в придатках и яичниках, а также у тех, кто перенес хирургические операции, приведшие к образованию спаек.

"Сильный ПМС или в ряде случаев чувствительность при овуляции могут выбивать женщину из привычного рабочего и личного ритма. Главная мера профилактики при этих и других проблемах женского здоровья – регулярное посещение гинеколога, минимум два раза в год", – отметила Ерофеева.

Эксперт подчеркнула, что организм каждой очень индивидуален, поэтому применить ко всем стандартный подход невозможно.

"Во время профилактического осмотра врач назначает необходимые обследования. Ультразвуковое сканирование, обязательную маммографию, мазки на микрофлору и в ряде случаев на онкоцитологию", – уточнила она.

Ходить к гинекологу важно еще и потому, что отсутствие жалоб не гарантирует исключение проблем со здоровьем. Женщина может не видеть и не чувствовать каких-либо особенностей, поскольку таковые иногда протекают без видимых симптомов, предостерегла специалист.

