Психолог Богатырева объяснила, как выстроить границы в отношениях с бабушкой

День бабушек и дедушек ежегодно отмечается в России 28 октября. Нередко старшее поколение борется за авторитет в глазах ребенка с его родителями. Расскажем, как достичь мира в семье и разрешить главные разногласия.

Искренняя забота vs гиперконтроль

Искренняя забота – это внутреннее желание поддержать, поделиться теплом, выручить, когда трудно. Проявляя такое внимание ко внукам, бабушки, как правило, не навязывают своих правил и не ждут благодарности. Но иногда переход от заботы к гиперопеке происходит для них практически незаметно, поскольку за обоими проявлениями стоит любовь, рассказала Москве 24 специалист семейного центра "Преображение" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Богатырева.



Ольга Богатырева специалист семейного центра "Преображение" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Когда забота перерастает в гиперопеку, в семье происходит много неприятных вещей. Например, бабушка считает допустимым отменять решения родителей и обсуждать методы воспитания в присутствии ребенка, устанавливать свой порядок, давать постоянные указания-советы, использовать ребенка как инструмент давления или манипуляций.

Если после взаимного общения близкие люди испытывают досаду, тревогу, раздражение или вину, скорее всего, границы были нарушены, отметила Богатырева.

Что делать? Договариваться

Бабушка в жизни ребенка может играть разную роль. Для одного она – главный человек после родителей, для другого – желанный гость, который приезжает с подарками. И то и другое нормально, если отношения строятся на уважении, отметила Ольга Богатырева. Но часто родители и бабушки спорят не о любви, а о границах. И здесь важно не победить, а договориться, подчеркнула эксперт. По ее мнению, в семье необходимо:

четко распределить роли: в чем бабушка помогает, а где территория исключительного влияния родителей;

говорить о чувствах, а не обвинять. Вместо "Ты вечно вмешиваешься!" сказать: "Нам важно твое мнение, но мы видим эту ситуацию иначе";

не выяснять отношения при ребенке;

быть гибкими: благодарить за помощь, но мягко обозначать границы;

интересоваться жизнью друг друга. Так можно сохранить связь и взаимное уважение, а ребенок видит пример внимания к близким.

Нет – не значит "не люблю"

Основная ответственность за воспитание детей в семье лежит на родителях, а бабушка не обязана быть круглосуточной няней. Причинами отказа могут быть усталость, проблемы со здоровьем, наличие собственных планов. Это не отменяет того, что бабушка любит внуков: честное "нет" лучше вымученного "да", после которого копятся обиды.

Богатырева подчеркнула, что нередко разочарование появляется там, где были завышенные ожидания: бабушки и дедушки искренне призывают к пополнению в семье, и на этом обещании строится план супружеской пары. Но со временем выясняется, что помогать в целом и быть готовыми к ежедневным заботам – не одно и то же.

"У старшего поколения могут меняться силы, здоровье, приоритеты, да и само представление о помощи может отличаться. В итоге бабушки и дедушки не становятся теми идеальными помощниками, которых себе представляли молодые родители, и возникает чувство разочарования. Это не всегда про равнодушие. Чаще про несовпадение ожиданий и реальных возможностей", – пояснила она.

В ситуации, когда ожидания не оправдались, важно не переходить к упрекам, а выстраивать честный диалог, рекомендовала психолог.

"Помните, что слова "мы поможем" – это часто проявление добрых побуждений, а не гарантия постоянной помощи. Проговаривайте, какая поддержка сейчас посильна, и формулируйте просьбы конкретно: вместо "поможете с ребенком?" лучше спросить: "Сможете забирать из сада по вторникам?" Благодарите даже за небольшую поддержку – это снижает напряжение. Если планы не совпали, не копите обиду: пересмотрите распределение помощи и при необходимости подключите другие ресурсы – так отношения останутся теплыми", – добавила Богатырева.

Если бабушка редкий гость

В такой ситуации поддерживать отношения бабушки и внука можно через телефонное общение, видеосвязь, рассказывать ребенку о семейных традициях, приглашать в гости или навещать близких самим, сказала психолог.

"Ребенку важно чувствовать бабушкино присутствие в своей жизни, ее любовь, которая не измеряется количеством пирогов, а поддерживается через проявление внимания, уважения и душевной теплоты", – отметила она.

Если недопонимание и конфликты повторяются, а разговоры заканчиваются ссорами, Богатырева посоветовала обратиться к специалисту. Он поможет наладить диалог и найти баланс-границу, которая пропускает поддержку, но защищает от давления.

"В отношениях между поколениями важно помнить, что право на личные границы – это не стена между близкими, а фундамент, на котором строятся здоровые отношения. Попробуйте сменить фокус с "помощи бабушки" на "встречу с близким". Пусть проводимое вместе время перестанет быть функциональным, а станет моментами теплых бесед и взаимной поддержки", – рекомендовала эксперт.

Сохранять связь можно через разделенный интерес, а не через обязательства, например, совместный досуг. Даже редкие, но искренние разговоры по видеосвязи будут ценнее, чем часы вынужденного присмотра. Кроме того, стоит помнить, что честность в отношениях с родителями – это лучший пример для детей, как можно сохранять связь, не теряя себя и оставаться по-настоящему близкими друг другу, заключила специалист.