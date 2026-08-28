Актер Егор Бероев вышел в свет с 22-летней беременной супругой

Молодая жена режиссера Егора Бероева, актриса и балерина Анна Панкратова, беременна. Пара посетила премьеру сериала "Марик": кадры, на которых заметен округлившийся живот актрисы, разлетелись в СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Первый ребенок

Актеры Василий Копейкин и Анна Панкратова на премьере сериала "Марик". Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Светская премьера сериала Егора Бероева "Марик" прошла в кинотеатре "Художественный" 27 августа. Внимание СМИ привлекла исполнительница одной из ролей, молодая супруга режиссера, 22-летняя актриса и балерина Анна Панкратова. Для выхода она выбрала темный брючный костюм и светлую кофту по фигуре. Наряд подчеркнул округлившийся живот жены Бероева.

Для Панкратовой ребенок станет первым, у Бероева же есть 19-летняя дочь Евдокия от бывшей жены, актрисы и телеведущей Ксении Алферовой, а также приемный сын Влад, которого экс-супруги взяли под опеку в 2018-м.

К слову, журналисты заподозрили Панкратову в беременности еще весной из-за того, что для редких публичных выходов она выбирала просторные вещи. Однако напрямую ни Анна, ни Егор не комментировали слухи. 48-летний режиссер старается не афишировать личную жизнь, тем не менее в конце февраля стало известно, что они с Панкратовой узаконили отношения.

По данным СМИ, пара познакомилась, когда Бероев искал актрису для своего режиссерского дебюта "Кукла", в итоге главную роль в фильме сыграла Анна. Съемки проходили в 2024-м.

"Не сохранили человеческого взаимоотношения"

Фото: Ксения Алферова и Егор Бероев. Москва 24/Антон Великжанин

До этого Бероев был женат на коллеге Ксении Алферовой. Брак продлился более 20 лет. Однако в начале 2026-го появились слухи о том, что у супругов не все гладко: актеров замечали на мероприятиях порознь. В феврале Бероев подтвердил предположения, написав короткий пост в своих соцсетях.

"Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго", – заявил Бероев.

В апреле он подробнее прокомментировал расставание с Алферовой, отметив, что им не удалось наладить общение после разрыва.





Егор Бероев актер К сожалению, с Ксенией человеческого взаимоотношения мы не сохранили, но, может быть, пройдет время, как-то поутихнут страсти, сможем и поработать вместе.

При этом режиссер отметил, что с уважением относится к бывшей супруге и желает ей "только добра". Бероев не стал подробно останавливаться на причинах разрыва, отметив, что они не сошлись во взглядах.

"Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то. Иногда это накапливается и становится невыносимо", – сказал он.

"Я человек верный"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В свою очередь, Ксения говорила, что бывший муж ошибся в датах: по ее словам, вместе они не жили с 2023-го. Алферова добавила в интервью Лауре Джугелии в марте 2026-го, что предлагала экс-супругу наладить отношения, но в то же время предчувствовала крах.

"Ты понимаешь, когда начинаешь раскладывать в обратную сторону: это ты знала, это ты чувствовала, это ты понимала. Я предложила выбор. Говорю: "Давай либо мы что-то меняем в отношениях, либо как". И он сделал этот выбор: жить отдельно", – сказала Ксения.

Также Алферова назвала причиной расставания разные жизненные позиции. При этом ранее она публично прокомментировала журналистам развод, а пользователи Сети увидели в ее фразе намек на якобы возможные измены со стороны Бероева.





Ксения Алферова актриса, телеведущая Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу.

При этом первые слухи о кризисе в отношениях супругов появились еще 2008-м. Тогда Алферова и Бероев участвовали в телепроекте, связанном с фигурным катанием. Партнершей актера на шоу стала фигуристка Екатерина Гордеева. Поклонники заподозрили пару в романе, а масла в огонь подлила эмоциональная реакция Алферовой после одного из выступлений: актриса расплакалась прямо в кадре. Впоследствии она опровергла, что ее слезы были как-то связаны с якобы кризисом в их с мужем отношениях.

При этом мать отчима Ксении, актера Александра Абдулова, Людмила Крайнова, заявила журналистам, что измена все же была. Об этом женщина узнала от матери Ксении – актрисы Ирины Алферовой.

"Газеты много писали о романе Бероева с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Я очень расстраивалась, переживала за Ксюшу. Решила узнать, может, журналисты все выдумали? "К сожалению, это правда", – призналась мне Ирина Алферова. Роман у Егора был серьезный". Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа", – рассказала Крайнова.

При этом экс-супруги никогда не подтверждали эту версию. Гордеева же признавалась журналистам, что симпатия в их с Бероевым дуэте была, но лишь необходимая для создания ярких постановок. Наличие между ней и режиссером более близких отношений спортсменка опровергла.