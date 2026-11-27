С 1 марта 2027 года врачи будут обязаны сообщать в Госавтоинспекцию о выявленных заболеваниях, которые могут стать противопоказанием к управлению автомобилем. Как будет работать новый порядок и какие риски он несет, разбиралась Москва 24.

Новый порядок

Порядок медицинского контроля за здоровьем водителей в России изменится с 1 марта 2027 года. Согласно новым правилам, врачи будут обязаны сообщать в Госавтоинспекцию о выявленных заболеваниях, которые могут стать противопоказанием к управлению автомобилем.

Как рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, на сегодняшний день медосвидетельствование проходят при получении или замене удостоверения, однако новый порядок вводит дополнительный контроль. Если опасные для вождения заболевания обнаружат во время диспансеризации, обычного осмотра или лечения других болезней, врач должен предупредить пациента о необходимости внеочередного освидетельствования и передать информацию в ГИБДД.

По словам Куринного, правила будут действовать и тогда, когда противопоказания появились уже после получения прав, например при обострении психического расстройства, ухудшении зрения или нарушении мозгового кровообращения с парезом.

После выявления признаков такого заболевания водителю дадут три месяца на прохождение внеочередного освидетельствования в лицензированной клинике. Если обследование подтвердит противопоказания либо человек не пройдет его в срок, действие водительских прав прекратят.

"Должны быть четкие критерии"

Врачи будут сообщать в ГИБДД о болезнях водителей

Автоэксперт Иван Зенкевич выразил мнение в разговоре с Москвой 24, что инициатива действительно скажется на уровне допущения к управлению транспортными средствами водителей с проблемами со здоровьем.

"Чем меньше условно больных за рулем, тем безопаснее", – сказал он, при этом добавив, что инициатива все же вызывает вопросы по поводу соблюдения вачами медицинской тайны.

Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко выразил опасение, что инициатива также может привести к снижению числа обращений пациентов к специалистам.

"Дело в том, что сам факт формальной диагностики еще не является противопоказанием для вождения, потому что функциональные характеристики бывают разные – каждое заболевание имеет 3–4 степени и стадии. В этой ситуации я полагаю, что, скорее всего, пожилые водители, которые предполагают, что могут быть созданы препоны для их водительской деятельности, перестанут посещать диспансеризационные и профилактические мероприятия, будут вынужденно лечиться в каких-то частных медицинских организациях, которые, возможно, не будут передавать такого рода информацию", – сказал он.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Я полагаю, что здесь должны быть очень четкие критерии действий медицинского персонала, потому что формализм при серьезной большой нагрузке, которая сегодня ложится на врачей, может преобладать.

Также специалист подчеркнул, что любая инициатива должна быть просчитана статистически.

"Сегодня, с моей точки зрения, людей не убедили в том, что такая новация необходима. Нам не представили статистику дорожно-транспортных происшествий, число которых бы увеличивалось. Нам должны были убедительно показать, сколько ДТП происходит именно в связи со здоровьем человека, который находится за рулем. Пешеходам же не ограничивают хождение по улицам, а они такие же "больные": например, голова закружилась – упал или пошел на красный свет, не заметил", – пояснил эксперт.

Можно ли оспорить?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Адвокат Екатерина Батурина также неоднозначно оценила нововведение.

"Идея отличная, и понятно, что она направлена на сокращение количества ДТП на дорогах и чтобы выявить тех водителей, которые целенаправленно получают права, но нарушают установленный порядок. Однако сама по себе эта инициатива может затронуть права как раз добросовестных водителей", – предположила эксперт.





Екатерина Батурина адвокат Идея вызвана тем, что есть определенная проблематика на дорогах: несмотря на получение прав, может произойти любая ситуация с состоянием здоровья уже во время вождения. Но тем не менее, с одной стороны, водителю предоставили возможность перепроверить спорный диагноз в течение трех месяцев, пройти медосвидетельствование. А с другой стороны, возникает вопрос: как быть, если эта информация не соответствует действительности?

По ее словам, в случае если противопоказания были, но водитель с ними не согласен, оспорить направление на освидетельствование в какие-то краткие сроки вряд ли получится.

"Если идти в общем гражданско-правовом порядке оспаривания, это очень долго. Непонятно, куда писать эти обращения: если в суд, то дело примут к производству через длительное время. И что все это время должен делать водитель? Это вопросы, на которые ответов пока нет", – подчеркнула правозащитник.

Также эксперт указала на отсутствие ясности в вопросе, какие именно данные будут переданы в МВД, поскольку существует врачебная тайна.

"Понятно, что сейчас информационное межведомственное взаимодействие активно развивается, но эти положения закона безусловны: каждый гражданин может и должен ими пользоваться, и они защищаются и охраняются законом. И в этой ситуации возникает вопрос: а кто увидит эти сведения? Какие данные будут предоставлены? Как они будут выглядеть? А если произойдут какие-то ошибки?" – подчеркнула адвокат.

На сегодняшний день эти вопросы тоже остаются открытыми, поскольку пояснения к ним отсутствуют, заключила Батурина.