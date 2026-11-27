Почти 33 тысячи россиян посетили Японию в октябре 2026 года, что стало исторически месячным рекордом, сообщили СМИ. Почему число русских туристов растет и чем уникальна Страна восходящего солнца, разбиралась Москва 24.

Сарафанный эффект

Рекордное количество россиян за месяц посетило Японию. В октябре 2026 года здесь побывали 32,6 тысячи человек, что на 8,5% превысило прошлогодний результат за аналогичный период.

Похожая картина складывается и по итогам 10 месяцев 2026 года. За это время в стране побывали 188,2 тысячи россиян, тогда как за тот же период 2025-го такой показатель составил 159,2 тысячи.

Член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 отметил: самый главный драйвер роста турпотока в страну заключается в том, что российские путешественники перестали воспринимать это направление как нечто далекое и недоступное.





Артур Мурадян член правления Российского союза туриндустрии Получить местную визу сейчас едва ли не проще, чем визу любой другой страны. Причем документ сразу дают на большой срок, а при хорошей истории поездок – длительный и многократный. Прямое авиасообщение сейчас отсутствует, но китайские перевозчики позволяют дешево и быстро летать практически в любой крупный аэропорт Японии, цена билета – 60–70 тысяч рублей на человека в обе стороны.

Эксперт добавил, что на популярность направления влияет еще и сарафанный эффект: туристы, вернувшиеся из поездки, делятся впечатлениями с друзьями и знакомыми, и это стимулирует турпоток еще больше.

"Не последнюю роль играет и курс японской валюты: иена системно слабеет последние несколько лет, и это делает туризм привлекательным как с точки зрения стоимости проживания, так и с точки зрения ежедневных трат: питание, поездки, экскурсии, шопинг – все это становится более доступным", – подчеркнул Мурадян.

Он отметил, что Япония – страна с очень высоким уровнем показателя возвратности: путешественники, которые побывали там один раз, чаще всего приезжают снова. К тому же туристический потенциал страны достаточно большой: можно посетить древние столицы, современные города, национальные парки, термальные источники и горнолыжные курорты, при этом логистика по стране очень простая и быстрая. Есть возможность для шопинга, особенно это касается товаров местных брендов.





Артур Мурадян член правления Российского союза туриндустрии Экскурсионный тур по Японии продолжительностью 10 дней обойдется в среднем в 400–500 тысяч рублей на двоих вместе с перелетом и полной программой. Просто поездка в Токио на неделю может уложиться в 200 тысяч на двоих вместе с билетами.

Эксперт отметил, что в туристических районах неплохо говорят на английском, особенно персонал в отелях и магазинах, но лучше установить на телефон программу-переводчик. К тому же Япония – одна из самых популярных туристических стран мира, поэтому находиться здесь будет комфортно.

Ультрасовременность и традиции

Путешественница Юлия Туисова отметила в разговоре с Москвой 24, что Япония – страна контрастов. В ней сочетаются старый и новый Токио, небоскребы и бизнес-центры, а природа отличается разнообразием.

"Гора Фудзияма производит сильное впечатление. Ультрасовременная архитектура соседствует с высокоскоростными поездами синкансэн, которые относятся к числу первых в мире и используются как обычный транспорт", – отметила эксперт.

Она добавила, что основными туристическими сезонами является период красных кленов в конце ноября, что особенно живописно у горы Фудзи и в парках, а также время цветения сакуры, которое приходится на апрель.

В вопросе достопримечательностей стоит ориентироваться на цель поездки. Например, Токио – современный мегаполис и столица. Киото – город со старинными храмами, где можно арендовать костюм гейши и гулять в нем целый день, делая фотографии. Там же находится и бамбуковая роща. Отдельного внимания заслуживают места с горячими источниками, где можно познакомиться со старинным бытом. Однако перед посещением страны надо помнить о местных особенностях.



(природных термальных источников – Прим. ред.) : при наличии татуировок посетителя могут не пустить или попросить заклеить изображения, поскольку они ассоциируются с якудза – темой, которую не принято обсуждать.

Юлия Туисова путешественница Одна из них касается онсэнов: при наличии татуировок посетителя могут не пустить или попросить заклеить изображения, поскольку они ассоциируются с якудза – темой, которую не принято обсуждать.

Отдельно стоит упомянуть местную кухню. Например, роллов и суши, которые есть в России, в привычном виде в Японии нет. Манера подачи и составы этих блюд также другие. Помимо этого, страна отличается чистотой. Распространенное утверждение, что по Токио можно гулять в белых носках и они не испачкаются, соответствует действительности, отметила путешественница.

"Из минусов, которые практически не ощущаются, можно назвать очереди. Они обусловлены большим количеством местного населения и туристов, приезжающих за доброжелательностью и комфортом. Никто не проходит вперед специально, это правило соблюдается в том числе в метро в час пик. Никто не проявляет негатива, не ругается и не толкается", – отметила Туисова.

К местным правилам относится и тишина в транспорте: в метро и поездах не принято разговаривать по телефону, общение – вполголоса, телефоны переводятся в беззвучный режим, чтобы не отвлекать пассажиров. Есть на ходу не принято: это считается неприличным, исключение составляют фудкорты и специально отведенные места.

В стране распространены уличные автоматы с питанием и напитками, поэтому в любом месте можно купить онигири или сэндвич и налить кофе. Все автоматизировано, цены невысокие, продукты свежие, автоматы обновляются, поэтому опасаться отравления не стоит. При этом урн мало: мусор принято носить и выбрасывать при первой возможности, предупредила эксперт.





Юлия Туисова путешественница Отдельно стоит упомянуть правила обращения с палочками: передавать их друг другу нельзя. После еды их кладут на подставку. Плюс нельзя вонзать палочки в рис и оставлять их так, поскольку это ассоциируется с похоронами.

Важно отметить, что курить на улицах запрещено: для этого отведены специальные закрытые помещения. Это относится и к электронным сигаретам, и к обычным. В целом люди доброжелательны и достаточно открыты. При приветствии принят небольшой поклон, как и при прощании; рукопожатие как таковое не распространено. Личные границы соблюдаются четко, отметила Туисова.

В свою очередь, Артур Мурадян посоветовал учесть еще один момент: если на улице возле входа в магазин или отель стоит корзина с зонтами, не стоит думать, что они общие, как это бывает в популярных отелях в других странах. Некоторые туристы попадали в неловкие ситуации, когда пользовались такими вещами, поскольку у них есть хозяева.