Известный тиктокер Аня Глушко стала жертвой ДТП с участием блогера Турбобатюшки. При этом авария произошла еще 8 ноября. Подробнее – в материале Москвы 24.

Смертельное ДТП

Фото: телеграм-канал "Полиция Воронежской области"; vk.ru/s_aleksiy

Информация о смертельном ДТП с участием воронежского священника Алексея Гончарова, известного в Сети как Турбобатюшка, появилась в СМИ еще 10 ноября.

Как сообщили тогда в региональном ГУ МВД, сама авария произошла 8-го числа на 6-м километре дороги Бобров – Верхний Икорец – Ильича. Гончаров, управляя автомобилем KIA Stinger, выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra, за рулем которого находилась 22-летняя жительница Павловского района. Девушка скончалась, а ее 20-летний пассажир пострадал, но смог сам обратиться к медикам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Позднее священник опубликовал в соцсетях видеообращение.

"Мир вам, друзья. Хочу вам рассказать из первых уст о случившемся со мной несчастье. Я стал участником ДТП, в результате которого погибла водитель второго автомобиля. Девушка была совсем юной. Хочется выразить свое сожаление и глубочайшие соболезнования родственникам погибшей. Считаю своим долгом всю оставшуюся жизнь молить Бога о душе новопреставленной Анны", – сказал он.

Гончаров также заявил, что скорбит о произошедшем и готов помочь семье погибшей. На время расследования его отстранили от службы настоятелем храма Георгия Победоносца в Воронеже.

Спустя 2,5 недели выяснилось, что погибшая – популярная тиктокерша Аня Глушко (настоящая фамилия – Глущенко. – Прим. ред.). Ее брат Павел заявил, что Гончаров не принес извинений семье Анны, при этом родные девушки не хотят общаться со священником.

"Проводится проверка. Будет суд, и выводы уже какие-то [будут] сделаны", – сказал Павел.

"Отказываемся от любой помощи от виновника ДТП"

Фото: vk.ru/s_aleksiy; pavlovsk0136

Сам Гончаров опубликовал ролик, в котором рассказал, что безуспешно пытался связаться с семьей погибшей, поэтому решил "воспользоваться могучей силой интернета с надеждой, что сообщение дойдет до адресата".

"Прежде всего хочу сказать, что я очень сочувствую невосполнимой потере: я сам отец четверых детей, и моим самым большим кошмаром является мысль, что от этого никто не застрахован. Выражаю всем родственникам сожаление и глубокое соболезнование. Есть намерение всеми доступными способами оказать всяческую моральную и материальную поддержку, чтобы хоть как-то компенсировать боль из-за этого несчастного случая", – заявил Гончаров.

Однако мать Анны Наталия Глущенко уже тогда заявила, что не намерена общаться со священником. Женщина прокомментировала видео Гончарова, уточнив, что виделась с ним в следственном отделе в день трагедии, но тогда не услышала от него извинений.





Наталия Глущенко мать погибшей Анны Глущенко Его извинения и любая помощь нам не нужны, они не вернут нам ребенка. Нам не о чем с ним общаться. В его помощи мы не нуждаемся и видеть не хотим. В суде увидимся.

Женщина также отметила, что не понимает, для чего снимаются эти видео. Наталия предположила, что это делается для судьи, "чтобы сказать потом, что всячески хотел помочь и загладить свою вину".

Наталия разместила на своей странице в соцсети пост, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто тепло отзывается о ее дочери, выражает соболезнования.

"Также приходит много сообщений о предложении помочь нам материально, мы не будем отказываться от помощи неравнодушных людей, разделяющих наше горе. Нам предстоит много различных затрат. Единственное – мы отказываемся от любой помощи от виновника ДТП", – написала мать погибшей.

Участники ДТП

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/6anyoo; vk.ru/s_aleksiy

Анна Глущенко родилась в Павловском районе Воронежской области. В Сети она прославилась благодаря коротким юмористическим роликам, которые выкладывала в TikTok. На нее были подписаны более полумиллиона пользователей.

Анна создавала контент, основанный на высмеивании ситуаций, знакомых любому школьнику: уроки, отношения с родителями, семейные праздники. Блогер также снимала пародии на родительские чаты, разыгрывала диалоги.

Несмотря на то что ее видео были популярны и набирали 2–4 миллиона просмотров, в 2024-м Анна перестала обновлять блог и не выкладывала новые ролики.

В свою очередь, Гончаров служил в храме Георгия Победоносца в Воронеже с 2009-го. Он способствовал тому, что церковь стала единственной в регионе, где совершаются богослужения для людей с ограниченными возможностями: Гончаров освоил язык жестов и использовал его во время службы. В храме также есть тактильные иконы для слабовидящих.

Гончаров является мастером спорта России по пауэрлифтингу. В ноябре 2025-го он стал широко известен благодаря завирусившемуся в Сети ролику со спортивного фестиваля в Самаре. Священник в рясе одной рукой трижды поднял штангу весом 200 килограммов.

Он активно вел соцсети, рассказывая о православии и спорте. Особой популярностью пользовались рубрики "Диалоги о важном в тренажерном зале" и "Батюшка на байке".