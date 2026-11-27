Известный тиктокер Аня Глушко стала жертвой ДТП с участием блогера Турбобатюшки. При этом авария произошла еще 8 ноября. Подробнее – в материале Москвы 24.
Смертельное ДТП
Информация о смертельном ДТП с участием воронежского священника Алексея Гончарова, известного в Сети как Турбобатюшка, появилась в СМИ еще 10 ноября.
Как сообщили тогда в региональном ГУ МВД, сама авария произошла 8-го числа на 6-м километре дороги Бобров – Верхний Икорец – Ильича. Гончаров, управляя автомобилем KIA Stinger, выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra, за рулем которого находилась 22-летняя жительница Павловского района. Девушка скончалась, а ее 20-летний пассажир пострадал, но смог сам обратиться к медикам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Позднее священник опубликовал в соцсетях видеообращение.
"Мир вам, друзья. Хочу вам рассказать из первых уст о случившемся со мной несчастье. Я стал участником ДТП, в результате которого погибла водитель второго автомобиля. Девушка была совсем юной. Хочется выразить свое сожаление и глубочайшие соболезнования родственникам погибшей. Считаю своим долгом всю оставшуюся жизнь молить Бога о душе новопреставленной Анны", – сказал он.
Гончаров также заявил, что скорбит о произошедшем и готов помочь семье погибшей. На время расследования его отстранили от службы настоятелем храма Георгия Победоносца в Воронеже.
Спустя 2,5 недели выяснилось, что погибшая – популярная тиктокерша Аня Глушко (настоящая фамилия – Глущенко. – Прим. ред.). Ее брат Павел заявил, что Гончаров не принес извинений семье Анны, при этом родные девушки не хотят общаться со священником.
"Проводится проверка. Будет суд, и выводы уже какие-то [будут] сделаны", – сказал Павел.
"Отказываемся от любой помощи от виновника ДТП"
Сам Гончаров опубликовал ролик, в котором рассказал, что безуспешно пытался связаться с семьей погибшей, поэтому решил "воспользоваться могучей силой интернета с надеждой, что сообщение дойдет до адресата".
"Прежде всего хочу сказать, что я очень сочувствую невосполнимой потере: я сам отец четверых детей, и моим самым большим кошмаром является мысль, что от этого никто не застрахован. Выражаю всем родственникам сожаление и глубокое соболезнование. Есть намерение всеми доступными способами оказать всяческую моральную и материальную поддержку, чтобы хоть как-то компенсировать боль из-за этого несчастного случая", – заявил Гончаров.
Однако мать Анны Наталия Глущенко уже тогда заявила, что не намерена общаться со священником. Женщина прокомментировала видео Гончарова, уточнив, что виделась с ним в следственном отделе в день трагедии, но тогда не услышала от него извинений.
Женщина также отметила, что не понимает, для чего снимаются эти видео. Наталия предположила, что это делается для судьи, "чтобы сказать потом, что всячески хотел помочь и загладить свою вину".
Наталия разместила на своей странице в соцсети пост, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто тепло отзывается о ее дочери, выражает соболезнования.
"Также приходит много сообщений о предложении помочь нам материально, мы не будем отказываться от помощи неравнодушных людей, разделяющих наше горе. Нам предстоит много различных затрат. Единственное – мы отказываемся от любой помощи от виновника ДТП", – написала мать погибшей.
Участники ДТП
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/6anyoo; vk.ru/s_aleksiy
Анна Глущенко родилась в Павловском районе Воронежской области. В Сети она прославилась благодаря коротким юмористическим роликам, которые выкладывала в TikTok. На нее были подписаны более полумиллиона пользователей.
Анна создавала контент, основанный на высмеивании ситуаций, знакомых любому школьнику: уроки, отношения с родителями, семейные праздники. Блогер также снимала пародии на родительские чаты, разыгрывала диалоги.
Несмотря на то что ее видео были популярны и набирали 2–4 миллиона просмотров, в 2024-м Анна перестала обновлять блог и не выкладывала новые ролики.
В свою очередь, Гончаров служил в храме Георгия Победоносца в Воронеже с 2009-го. Он способствовал тому, что церковь стала единственной в регионе, где совершаются богослужения для людей с ограниченными возможностями: Гончаров освоил язык жестов и использовал его во время службы. В храме также есть тактильные иконы для слабовидящих.
Гончаров является мастером спорта России по пауэрлифтингу. В ноябре 2025-го он стал широко известен благодаря завирусившемуся в Сети ролику со спортивного фестиваля в Самаре. Священник в рясе одной рукой трижды поднял штангу весом 200 килограммов.
Он активно вел соцсети, рассказывая о православии и спорте. Особой популярностью пользовались рубрики "Диалоги о важном в тренажерном зале" и "Батюшка на байке".