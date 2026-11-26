Экс-супруги Рита Дакота и Влад Соколовский вновь решили выяснить отношения в соцсетях. Спор опять возник вокруг алиментов на общую дочь. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это просто дно"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota; телеграм-канал "Влад Соколовский"

Экс-супруги Рита Дакота и Влад Соколовский вновь устроили публичный конфликт по поводу алиментов на содержание общей дочери, 9-летней Мии. Певица в своих соцсетях обратила особое внимание на увеличение суммы выплат на ребенка: по ее словам, рост с 60 тысяч до 100 тысяч рублей произошел на фоне ее предыдущих публикаций, а также вследствие переиндексации.

"К доброте душевной и внезапно проснувшемуся желанию равноценно участвовать финансово в жизни дочери этот щедрый жест на плюс 40 тысяч никакого отношения не имеет", – уточнила Дакота.

При этом певица и блогер отметила, что реальная надбавка от Соколовского без учета индексации составила 4 тысячи 402 рубля.





Рита Дакота певица Как здорово, что у меня есть реализация, карьера и деньги содержать своего ребенка без протянутой руки. И как же здорово, что я могу ржать над всем этим недоразумением, а не горько плакать, как тогда.

Соколовский ответил бывшей в своем телеграм-канале, заявив, что ее слова являются "манипуляцией общественным мнением". Певец также подчеркнул, что утверждения, якобы он не платит алименты – "абсолютная ложь". Коснулся Влад и размера выплат.

"Отдельно удивляет юмористическое шоу вокруг суммы в 100 тысяч рублей в месяц. Яхты, вертолеты, шампанское, черная икра... Видимо, у нас действительно разные представления о ценности денег. Но, на мой взгляд, независимо от привычного уровня жизни, важно не терять связь с реальностью, особенно сегодня, когда огромное количество людей в нашей стране работает, чтобы обеспечить свои семьи", – высказался Соколовский.

Влад подчеркнул, что всегда готов к конструктивному диалогу, в том числе по поводу суммы алиментов. По мнению певца, такой способ решения разногласий предпочтительнее публичных выяснений отношений. Он также считает неприемлемым, что "весь поток негатива" со стороны Риты публикуется на фоне фотографий их дочери.





Влад Соколовский певец Как бы ни складывались отношения между взрослыми, фотографии собственного ребенка не должны становиться декорацией для публичного выяснения отношений. Для меня это просто дно.

По мнению Соколовского, по-настоящему счастливый человек не станет заниматься "дешевой ерундой", пытаясь доказать всем, что он доволен жизнью.

"Чтобы подчеркнуть свое семейное счастье и достоинства своего супруга, необязательно обесценивать другого человека. Особенно на 9-м году после расставания", – написал Соколовский.

К слову, в комментариях от пользователей Сети досталось обоим родителям. При этом часть юзеров заметила, что действительно не стоило вмешивать в публичную перепалку ребенка.

"Даже 1% не заплатил, не то что 50%"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota; Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Публичное противостояние экс-супругов вышло на новый уровень в конце октября. Все началось с комментария Риты под постом подруги в соцсети: Дакота написала, что бывший муж нерегулярно выполняет обязательства по алиментам.

"Жалкие 60 тысяч алиментов он платит раз восемь в год – это максимум. Типа есть настроение – заплатил, нет настроения – забыл", – высказалась певица.

Помимо этого, Рита заявила, что, согласно подписанному после развода брачному договору, Соколовский "обязан платить 50% от развивашек и обучения ребенка", при этом за 8 лет он якобы "ни разу" не выполнил обязательства по этому пункту.

"Даже 1% не заплатил, не то что 50%", – сетовала Дакота.

Тогда Влад также ответил экс-супруге в своем телеграм-канале. Он выразил удивление, почему Рита не обратилась с претензиями к нему, а решила вынести все на публику. Певец отметил, что никогда не уклонялся от выплат алиментов, однако признал, что дважды за все время брал отсрочку по платежам.





Влад Соколовский певец Сейчас Маргарита продолжает получать свои официальные алименты каждый месяц. Получает она их уже 9-й год. Формулировки "через раз" или "нерегулярно" абсолютно недопустимы.

В ответ на это Дакота заявила в личном блоге, что параллельно с публикацией своего поста Влад отправил ей "долг за 3 месяца". В свою очередь Соколовский объяснил, что этот денежный перевод является "закрытием двойных алиментов", которые образовались из-за отсрочки.

Развод и новые семьи

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota; vs20

Экс-супруги познакомились на "Фабрике звезд" в 2007 году. Несколько лет они просто дружили, а романтические чувства между ними возникли лишь в 2014-м. Вскоре пара поженилась и обвенчалась. В 2017-м Дакота и Соколовский стали родителями, а уже в 2018 году общественность узнала о разводе знаменитостей. Рита обвинила супруга в "двойной жизни" и постоянных изменах: по ее словам, он не был верен ей даже в период ее беременности и после родов.

В 2022-м Соколовский женился на модели Ангелине Сурковой, незадолго до бракосочетания у них родился сын, которого назвали Дэвид. В свою очередь Дакота вышла замуж за бизнесмена Федора Белогая в 2023-м. Певица с дочерью от Соколовского и нынешним супругом живет за границей: преимущественно в США и на Бали.

Несмотря на то что поначалу певица заявляла, что проработала обиды на бывшего мужа и ситуацию в целом, обмен колкостями в публичном пространстве между ними не прекращается.