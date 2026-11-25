Россияне стали чаще жаловаться на повышенную чувствительность к привычным звукам. Причем в наибольшей степени этому подвержены девушки, сообщили эксперты. С чем связано явление и как с ним бороться, расскажет Москва 24.
"Мешает нормально жить"
Мизофония – повышенная чувствительность к повседневным звукам – все чаще встречается у россиян: людей раздражают чавканье, глотание и дыхание окружающих. По данным телеграм-канала SHOT, за последние несколько месяцев число граждан, воспринимающих обычные шумы как невыносимые, резко выросло. При этом в зоне эмоционального риска находятся девушки около 30 лет.
Среди частых раздражителей – жевание, причмокивание, цоканье, подпиливание ногтей пилкой, шуршание упаковками от еды и пакетами, открывание алюминиевой банки. У некоторых похожую реакцию вызывают даже повторяющиеся движения, например покачивание ногой.
Психологи пояснили, что при мизофонии даже небольшой регулярный звук вызывает сильную, трудно контролируемую реакцию. Как правило, звуковое расстройство возникает из-за хронической депрессии и стресса: человек может понимать, что окружающие не делают ничего плохого, но испытывает сильную злость или отвращение, что приводит к напряжению мышц, учащенному сердцебиению, трудностям с концентрацией и чувству вины за свои эмоции.
Нередко обсуждение явления встречается в социальных сетях. Автор одного из роликов отметила, что мизофония – это не просто каприз.
При этом слова "если тебе не нравится, как я жую, просто не слушай" только усугубляют состояние – бывает так плохо, что не помогает, даже если закрыть уши, пожаловалась пользователь. Девушка дала несколько рекомендаций близким людей, страдающих от похожей проблемой: не заставлять человека терпеть и всегда спрашивать, какой звук для него самый триггерный.
"Желательно отбросить свой эгоизм и не пытаться сказать: "Да почему это я должен подстраиваться?" Не должны, но если человек дорог, то должны", – заключила автор ролика.
Другая девушка рассказала, что невыносимое отвращение к звукам началось пару лет назад с регулярного храпа.
"Я постоянно будила человека, который храпел, но ничего не помогало. Не так давно я начала замечать, что меня раздражают многие звуки, издаваемые ртом: храп, плямканье, чавканье. Когда я говорю "раздражение", это очень мягко сказано – меня выворачивает изнутри, я концентрируюсь на этом звуке и своей ненависти к нему, я просто хочу уйти. Это чувство преследует регулярно, так как живу не одна, и создает дикий дискомфорт", – написала она.
В комментариях пользователи поддержали девушку и поделились и своими триггерами.
Некоторые также отметили, что не могут прикоснуться к различным материалам, например картону или велюру, поскольку это также вызывает у них отвращение.
"Красная лампочка нервной системы"
Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что мизофония не связана с характером.
"Когда от невинного хруста яблока, щелчка ручки или чужого дыхания у человека внутри мгновенно вспыхивает ледяная ярость, дело вовсе не в дурном характере и не в капризах. С точки зрения клинической нейрофизиологии то, что журналисты сегодня метко называют звуковым расстройством, представляет собой настоящее короткое замыкание в системе мозговой сигнализации", – сказал он.
По его словам, у большинства людей бытовые шумы спокойно проходят через таламус – отдел головного мозга, который работает как главный "распределительный центр" и фильтр для сигналов от органов чувств.
"Он видит, что перед ним безобидное шуршание пакета, и просто не пускает этот сигнал в зону эмоционального реагирования. При мизофонии, а также при ее визуальном двойнике мизокинезии, когда до белого каления доводит, например, чужое покачивание ногой, этот фильтр дает сбой. Слуховая кора оказывается чрезмерно жестко спаяна с передней островковой долей, отвечающей за чувство отвращения и телесную брезгливость, а также с амигдалой, главным центром тревоги", – пояснил специалист.
Кроме того, современные нейробиологические исследования показали, что при звуках чавканья или глотания у человека с мизофонией гиперактивируется собственная моторная кора, управляющая движениями рта и лица.
"Мозг не просто слышит, как кто-то жует, он непроизвольно пытается повторить это движение и воспринимает чужой звук как грубое физическое вторжение на свою территорию. Секунда – и симпатическая нервная система уже вжимает педаль газа, выбрасывая в кровь адреналин и кортизол. Мышцы сжимаются для драки, пульс подскакивает, дыхание сбивается, а следом накатывает мучительное чувство вины, потому что разумная префронтальная кора прекрасно понимает, что сосед по офису или любимый человек просто ест суп и никому не желает зла", – отметил эксперт.
Психолог также добавил, что истинная мизофония далеко не всегда рождается из депрессии "на пустом месте". Чаще всего она имеет врожденную нейробиологическую предрасположенность и впервые заявляет о себе еще в подростковом возрасте, примерно между 9 и 13 годами. Однако хронический стресс, выгорание, тревожные и депрессивные состояния выступают здесь в роли мощнейшего усилителя.
Именно этим, по словам практика, во многом объясняется попадание в статистику девушек около 30 лет.
"Здесь нет никакой мифической женской истеричности, зато сходятся сразу три объективных фактора. Во-первых, к 30 годам многие женщины выходят на пик когнитивной и эмоциональной перегрузки, пытаясь одновременно строить карьеру, соответствовать завышенным социальным ожиданиям, вести быт и держать в голове бесконечный список невидимых забот, что поддерживает уровень кортизола стабильно высоким", – пояснил специалист.
Во-вторых, естественные гормональные колебания в течение цикла напрямую влияют на чувствительность рецепторов гамма-аминомасляной кислоты, нашего главного природного успокоительного, делая амигдалу более реактивной.
Убеждение, будто раньше такие звуки раздражали людей меньше, верно лишь отчасти, считает эксперт.
"Сам термин "мизофония" появился только в 2001 году, а до этого страдающих от нее людей просто считали ворчунами и невротиками, хотя строгий столовый этикет с запретом на чавканье столетия назад изобрели именно ради спасения от этой сенсорной пытки", – пояснил он.
Что делать?
Однако на сегодняшний день всплеск жалоб действительно стал острее из-за "двух современных ловушек", подчеркнул Евстигнеев.
"Первая связана с хронической перегрузкой мегаполисов. Чаша терпения мозга переполнена уведомлениями и тревогой еще с утра, поэтому шуршание упаковки становится последней каплей. Вторая кроется в парадоксе наушников с шумоподавлением. Когда человек часами прячется в стерильной тишине, слуховая система мозга выкручивает внутреннюю чувствительность на максимум, и в реальном мире обычное дыхание соседа начинает резать слух, как скрежет металла", – пояснил психолог.
Также он рекомендовал стараться избегать стерильной тишины в быту и использовать мягкую акустическую маскировку.
"Например, негромкий коричневый шум (глубокий, низкий и бархатистый фоновый звук, в котором басы звучат намного громче высоких частот. – Прим. ред.) или спокойную фоновую музыку, чтобы сгладить резкий контраст с триггером. Чтобы снять вторичную агрессию и чувство вины, примените когнитивное разделение и проговорите про себя факт: сейчас моя островковая доля выдает ложную тревогу на обычный звук, а человек рядом не мой враг. Перебить непроизвольную реакцию моторной коры порой помогает простой трюк: начните сами тихо жевать жвачку или перекусите чем-нибудь хрустящим", – сказал специалист.
Также Евстигнеев посоветовал воспринимать усилившееся отвращение к звукам как "красную лампочку истощения нервной системы" – восстанавливать сон, снижать фоновый стресс, спокойно обозначать личные границы до достижения "точки кипения", а если реакция разрушает отношения и мешает жить, обратиться к психотерапевту для когнитивно-поведенческой работы и бережной звуковой перетренировки.