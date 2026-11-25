Россияне стали чаще жаловаться на повышенную чувствительность к привычным звукам. Причем в наибольшей степени этому подвержены девушки, сообщили эксперты. С чем связано явление и как с ним бороться, расскажет Москва 24.

"Мешает нормально жить"

Мизофония – повышенная чувствительность к повседневным звукам – все чаще встречается у россиян: людей раздражают чавканье, глотание и дыхание окружающих. По данным телеграм-канала SHOT, за последние несколько месяцев число граждан, воспринимающих обычные шумы как невыносимые, резко выросло. При этом в зоне эмоционального риска находятся девушки около 30 лет.



Среди частых раздражителей – жевание, причмокивание, цоканье, подпиливание ногтей пилкой, шуршание упаковками от еды и пакетами, открывание алюминиевой банки. У некоторых похожую реакцию вызывают даже повторяющиеся движения, например покачивание ногой.

Психологи пояснили, что при мизофонии даже небольшой регулярный звук вызывает сильную, трудно контролируемую реакцию. Как правило, звуковое расстройство возникает из-за хронической депрессии и стресса: человек может понимать, что окружающие не делают ничего плохого, но испытывает сильную злость или отвращение, что приводит к напряжению мышц, учащенному сердцебиению, трудностям с концентрацией и чувству вины за свои эмоции.



Нередко обсуждение явления встречается в социальных сетях. Автор одного из роликов отметила, что мизофония – это не просто каприз.





автор ролика Для моей мамы это звук сгибания пальцев, у меня лично – когда сгибается плотная бумага. Реакция может быть разная: злость, раздражение, тревога, отвращение. Самое ужасное, что это могут сделать ваши близкие друзья или просто люди вокруг.

При этом слова "если тебе не нравится, как я жую, просто не слушай" только усугубляют состояние – бывает так плохо, что не помогает, даже если закрыть уши, пожаловалась пользователь. Девушка дала несколько рекомендаций близким людей, страдающих от похожей проблемой: не заставлять человека терпеть и всегда спрашивать, какой звук для него самый триггерный.



"Желательно отбросить свой эгоизм и не пытаться сказать: "Да почему это я должен подстраиваться?" Не должны, но если человек дорог, то должны", – заключила автор ролика.



Другая девушка рассказала, что невыносимое отвращение к звукам началось пару лет назад с регулярного храпа.



"Я постоянно будила человека, который храпел, но ничего не помогало. Не так давно я начала замечать, что меня раздражают многие звуки, издаваемые ртом: храп, плямканье, чавканье. Когда я говорю "раздражение", это очень мягко сказано – меня выворачивает изнутри, я концентрируюсь на этом звуке и своей ненависти к нему, я просто хочу уйти. Это чувство преследует регулярно, так как живу не одна, и создает дикий дискомфорт", – написала она.



В комментариях пользователи поддержали девушку и поделились и своими триггерами.



пользователь Сети Это зачастую прямо мешает нормально жить. Я не езжу в поездах по этой причине, потому что не переношу даже малейшие звуки храпа, сплю дома в берушах, а в подростковом возрасте иногда уходила из дома спать в машину, когда храп папы был очень громкий. Никаких часов на стене или других повторяющихся раздражающих звуков. За одним столом с родными я тоже не ем, все эти звуки я не переношу. Все в семье мне говорят лечиться. Я бы с радостью.

Некоторые также отметили, что не могут прикоснуться к различным материалам, например картону или велюру, поскольку это также вызывает у них отвращение.

"Красная лампочка нервной системы"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что мизофония не связана с характером.

"Когда от невинного хруста яблока, щелчка ручки или чужого дыхания у человека внутри мгновенно вспыхивает ледяная ярость, дело вовсе не в дурном характере и не в капризах. С точки зрения клинической нейрофизиологии то, что журналисты сегодня метко называют звуковым расстройством, представляет собой настоящее короткое замыкание в системе мозговой сигнализации", – сказал он.

По его словам, у большинства людей бытовые шумы спокойно проходят через таламус – отдел головного мозга, который работает как главный "распределительный центр" и фильтр для сигналов от органов чувств.

"Он видит, что перед ним безобидное шуршание пакета, и просто не пускает этот сигнал в зону эмоционального реагирования. При мизофонии, а также при ее визуальном двойнике мизокинезии, когда до белого каления доводит, например, чужое покачивание ногой, этот фильтр дает сбой. Слуховая кора оказывается чрезмерно жестко спаяна с передней островковой долей, отвечающей за чувство отвращения и телесную брезгливость, а также с амигдалой, главным центром тревоги", – пояснил специалист.

Кроме того, современные нейробиологические исследования показали, что при звуках чавканья или глотания у человека с мизофонией гиперактивируется собственная моторная кора, управляющая движениями рта и лица.

"Мозг не просто слышит, как кто-то жует, он непроизвольно пытается повторить это движение и воспринимает чужой звук как грубое физическое вторжение на свою территорию. Секунда – и симпатическая нервная система уже вжимает педаль газа, выбрасывая в кровь адреналин и кортизол. Мышцы сжимаются для драки, пульс подскакивает, дыхание сбивается, а следом накатывает мучительное чувство вины, потому что разумная префронтальная кора прекрасно понимает, что сосед по офису или любимый человек просто ест суп и никому не желает зла", – отметил эксперт.

Психолог также добавил, что истинная мизофония далеко не всегда рождается из депрессии "на пустом месте". Чаще всего она имеет врожденную нейробиологическую предрасположенность и впервые заявляет о себе еще в подростковом возрасте, примерно между 9 и 13 годами. Однако хронический стресс, выгорание, тревожные и депрессивные состояния выступают здесь в роли мощнейшего усилителя.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Представьте, что префронтальная кора является тормозными колодками вашей психики, позволяющими спокойно переварить мелкий дискомфорт. Когда человек месяцами живет в состоянии фоновой тревоги, недосыпа и эмоционального истощения, эти колодки стираются до металла. Ресурс самоконтроля падает к нулю, порог сенсорной чувствительности резко снижается, и даже легкая, годами дремавшая неприязнь к звукам превращается в неконтролируемую бурю.

Именно этим, по словам практика, во многом объясняется попадание в статистику девушек около 30 лет.

"Здесь нет никакой мифической женской истеричности, зато сходятся сразу три объективных фактора. Во-первых, к 30 годам многие женщины выходят на пик когнитивной и эмоциональной перегрузки, пытаясь одновременно строить карьеру, соответствовать завышенным социальным ожиданиям, вести быт и держать в голове бесконечный список невидимых забот, что поддерживает уровень кортизола стабильно высоким", – пояснил специалист.

Во-вторых, естественные гормональные колебания в течение цикла напрямую влияют на чувствительность рецепторов гамма-аминомасляной кислоты, нашего главного природного успокоительного, делая амигдалу более реактивной.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт В-третьих, срабатывает эффект клинической видимости: молодые женщины сегодня являются самой психологически грамотной аудиторией, которая способна отследить свое состояние, назвать его правильным термином и обратиться к специалисту, тогда как многие мужчины с точно такой же нейробиологической реакцией просто молча копят злость, хлопают дверью или списывают ярость на невоспитанность окружающих.

Убеждение, будто раньше такие звуки раздражали людей меньше, верно лишь отчасти, считает эксперт.

"Сам термин "мизофония" появился только в 2001 году, а до этого страдающих от нее людей просто считали ворчунами и невротиками, хотя строгий столовый этикет с запретом на чавканье столетия назад изобрели именно ради спасения от этой сенсорной пытки", – пояснил он.

Что делать?

Однако на сегодняшний день всплеск жалоб действительно стал острее из-за "двух современных ловушек", подчеркнул Евстигнеев.

"Первая связана с хронической перегрузкой мегаполисов. Чаша терпения мозга переполнена уведомлениями и тревогой еще с утра, поэтому шуршание упаковки становится последней каплей. Вторая кроется в парадоксе наушников с шумоподавлением. Когда человек часами прячется в стерильной тишине, слуховая система мозга выкручивает внутреннюю чувствительность на максимум, и в реальном мире обычное дыхание соседа начинает резать слух, как скрежет металла", – пояснил психолог.

Также он рекомендовал стараться избегать стерильной тишины в быту и использовать мягкую акустическую маскировку.

"Например, негромкий коричневый шум (глубокий, низкий и бархатистый фоновый звук, в котором басы звучат намного громче высоких частот. – Прим. ред.) или спокойную фоновую музыку, чтобы сгладить резкий контраст с триггером. Чтобы снять вторичную агрессию и чувство вины, примените когнитивное разделение и проговорите про себя факт: сейчас моя островковая доля выдает ложную тревогу на обычный звук, а человек рядом не мой враг. Перебить непроизвольную реакцию моторной коры порой помогает простой трюк: начните сами тихо жевать жвачку или перекусите чем-нибудь хрустящим", – сказал специалист.

Также Евстигнеев посоветовал воспринимать усилившееся отвращение к звукам как "красную лампочку истощения нервной системы" – восстанавливать сон, снижать фоновый стресс, спокойно обозначать личные границы до достижения "точки кипения", а если реакция разрушает отношения и мешает жить, обратиться к психотерапевту для когнитивно-поведенческой работы и бережной звуковой перетренировки.

