Клава Кока извинилась за неудачную шутку во время реалити-шоу, в которой она противопоставила команду звезд народной. Певица заявила, что фраза была частью прописанного сценария и она не обратила на нее должного внимания. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я произнесла крайне неудачную шутку"

Фото: legion-media.com/Gennady Usoev; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Певица Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова) извинилась за резкое высказывание о простых людях, произнесенное в реалити-шоу "Три острова". Исполнительница вместе с супругом, блогером Димой Масленниковым, является ведущей проекта. Во время представления народной команды, состоящей из людей обычных профессий, и звездной, в которую вошли знаменитости, Клава противопоставила их друг другу.

"Вы поднялись с диванов, а они опустились со своих пьедесталов, чтобы сразиться с вами", – заявила Кока.

Фрагмент распространился в соцсетях и вызвал неоднозначную реакцию: многие усмотрели в словах певицы оскорбление простых людей и возвышение знаменитостей.

После поднявшейся волны негодования Клава поспешила объясниться в своих соцсетях, выразив сожаление, что ее слова показались кому-то неуважительными. Певица подчеркнула, что она никогда не считала, что известность или профессия делает одного человека выше другого.





Клава Кока певица Во время представления команд я произнесла крайне неудачную шутку, основанную на противопоставлении команды зрителей и команды артистов. Эта фраза была частью сценария шоу, и я, к сожалению, не уделила ей должного внимания при подготовке. Но именно я произнесла ее в эфире, поэтому не снимаю с себя ответственности.

Клава добавила, что сама выросла в семье, где труд всегда был одной их главных ценностей. Родители певицы работали в больнице, бабушка – в театре кукол, тетя – в детском саду, а дедушка был инженером на заводе.

Многие пользователи поддержали Коку, списав недоразумение на сценаристов, некоторые и вовсе заявили, что ничего оскорбительного не услышали. Однако часть комментаторов сочли пост певицы запоздалой попыткой оправдаться на фоне массового недовольства.

"Сценарий – это всегда удобное оправдание, когда что-то пошло не так", "похоже, извиняется она уже после волны, а не потому что сама услышала, как это прозвучало. Такие шутки про "народ" и "звезд" слишком легко выдают отношение", "раздули из мухи слона, как обычно. Зрители обиделись на шутку, сказанную по сценарию, и начали требовать отмены", "задело тех, кто правда сидит и штаны протирает на диване, остальные посмеялись и дальше трудиться, и неважно, врачом, артистом или дворником, это все труд", "что за люди пошли, лишь бы к чему-то придраться", – высказались пользователи.

"Она не знает языка"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев; Дмитрий Белицкий

В конце сентября Клава Кока оказалась в центре другого скандала из-за публичного конфликта с музыкальным продюсером Виктором Дробышем – оба были членами жюри в телешоу "Битва поколений". Последнему не понравилось исполнение певицей Дорой кавера на песню МакSим, и резкие слова продюсера довели ее до слез.

В защиту Доры высказалась Кока. По ее мнению, критику стоит доносить в более мягкой форме, чтобы не разрушать самооценку начинающих музыкантов. Клава также назвала Дробыша абьюзером.

Позже, в середине октября, продюсер публично ответил оппонентке в шоу "Кстати".





Виктор Дробыш музыкальный продюсер Абьюзером меня назвала Клава Кока – это не считается. Она не знает языка и очень плохо им владеет. Поэтому она может нести все, что угодно. Когда ты не знаешь, что это означает, ты можешь легко эти слова говорить. Я посмотрел ей в глаза и понял, что она не понимает, о чем говорит.

В разговоре с РИА Новости Дробыш добавил, что член жюри не должен быть "другом участника". В противном случае – "садись на трибуну и поддерживай товарища".

Угрозы от фанатов

В конце октября Клава Кока рассказала в интервью журналисту Ксении Собчак об угрозах в адрес своего супруга, блогера Дмитрия Масленникова, со стороны ее поклонников. По словам исполнительницы, часть фанатов выражала в Сети агрессию по отношению к нему. При этом прежние возлюбленные певицы получали такие же угрозы, призналась Клава.

"Иногда пишут прямо в красках, расписывают расправу, насилие. Пишут, что я не могу быть с кем-то, потому что я должна быть со сталкером", – рассказала Кока.

Она также упомянула об одном из свежих инцидентов, который случился на парковке: сталкер подошел к ее автомобилю и ногой разбил фару.

Клава Кока вышла замуж за блогера Диму Масленникова летом. Пара сыграла роскошную свадьбу, а первыми снимками с мероприятия певица поделилась в начале августа. При этом уже в конце октября в СМИ появились слухи о беременности Клавы. Поводом стало ее появление на одном из пресс-завтраков. Клава месте с Димой вышла на красную дорожку и позировала, прикрывая живот. При этом в интервью Ксении Собчак исполнительница отметила, что перед тем, как уйти в декрет, хочет реализовать творческие планы.