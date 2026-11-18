Модель Анастасия Костенко вновь попыталась оправдаться за мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, и нарвалась на гнев подписчиков. Подробности – в материале Москвы 24.

"Если нужно объяснять, то не нужно объяснять"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kostenko.94

Скандал вокруг экс-супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, едва утих, как его нынешняя жена, модель Анастасия Костенко, подкинула дров в огонь. В октябре пользователи Сети раскритиковали поведение спортсмена во время шоу "Ставка на любовь", в котором он принял участие вместе с возлюбленной. Одним из самых обсуждаемых моментов стал фрагмент, где Анастасия рассказала, что ценит честность в отношениях с мужем.

"Когда у меня после родов был такой момент – целлюлит. И он такой: "Заечка, "апельсинчик", да, там?" Спокойно, очень аккуратно. И я его за это люблю и ценю. Потому что это здорово, когда тебе человек говорит сразу, что ему не нравится", – заявила модель.

Когда негодование в Сети по поводу "апельсинчика" стихло, сама Костенко вновь подняла тему в личном блоге. Она записала видео, в котором объяснила, что предшествовало замечанию Тарасова про наличие у нее целлюлита. Анастасия заявила, что спустя 3 месяца после родов рассматривала себя в зеркале и обратила внимание на ноги. Дмитрий это заметил и поинтересовался у супруги, что не так. Модель указала ему на целлюлит на ягодицах.

"Что там, зайчик, "апельсинчик"? Ну ничего страшного, сейчас начнем тренироваться, разгоним твою лимфу", – именно такими словами успокоил ее супруг в тот момент, заявила блогер.

Костенко вновь подчеркнула, что считает честность в отношениях проявлением любви.





Анастасия Костенко модель, супруга Дмитрия Тарасова Я всегда считала, что любящий человек должен говорить тебе правду и помогать воспринимать реальность, а не отрицать ее, не заниматься газлайтингом. Потому что мы, девочки, прекрасно знаем, что мы можем чувствовать, когда нам что-то не нравится, но нас пытаются убедить в обратном.

Костенко добавила, что выступает за честность с обеих сторон. Однако подписчиков не убедила речь Анастасии. И если после просмотра реалити многие посочувствовали блогеру, то после ее видео – откровенно разозлились. Одни удивились, зачем сама Костенко решила вернуться к уже подзабывшейся истории, другие предположили, что подобными "оправдательными" роликами модель пытается в первую очередь убедить себя в том, что в ее семье все в порядке. Третьи же просто не поверили в ее объяснения.

"От этого объяснения стало еще хуже", "если нужно объяснять, то не нужно объяснять", "оправдания уже не помогут, мы все посмотрели сами", "он же наглядно вас обесценивает. Вы пересмотрите, вы же сами обманываетесь, тут дело не в "апельсинчике", "да мы все слышали, как он с тобой общается и ценит", "когда пыталась оправдаться, но урыла себя хуже некуда", "не спасайте ее, она там, где хочет быть", – высказались комментаторы.

"Что за реакция, объясни?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kostenko.94

Нарезки из реалити-шоу с участием звездной семьи завирусились в октябре. Помимо ситуации с "апельсинчиком", пользователи Сети отреагировали на фрагмент, в котором Тарасов, по мнению некоторых, слишком сдержанно отреагировал на успех жены в одном из испытаний. В другом эпизоде спортсмен отчитал возлюбленную за то, что та нарушила их договоренность "не эмоционировать".

"Что за реакция, объясни? Я тебя сейчас заберу, и мы уедем просто отсюда. Мы договорились с тобой", – возмущенно заявил Тарасов.

Костенко попыталась оправдаться, но футболист резко прервал ее и ушел, заявив напоследок, что "вопрос закрыт" и он с ней "больше не хочет разговаривать".

Ситуации вызвали настолько бурное обсуждение в Сети, что сначала Тарасов объяснился с подписчиками в личном блоге. В частности, он прокомментировал ситуацию с его реакцией на победу супруги. Дмитрий заявил, что попросту не является эмоциональным человеком, поэтому не мог в тот момент прыгать от радости.

"Я лично ей все сказал. Я ее люблю и очень горжусь ею!" – заявил Тарасов.

Костенко же отметила в своих соцсетях, что весь негатив, который якобы присутствует в их с мужем отношениях, просто надуман.

Дмитрий и Анастасия поженились в 2018-м, супруги воспитывают четверых детей. У спортсмена есть еще старшая дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.

"Пока не беременная, может получить сразу"

Под новым видео Анастасии некоторые комментаторы вспомнили скандальное высказывание Дмитрия, которое он позволил себе еще в 2019-м. Тогда в Сети завирусился ролик спортсмена и рэпера T-killah. В нем футболист заявил, что в определенной ситуации может дать возлюбленной "леща".

"Есть красная такая зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может получить сразу <...> леща такого небольшого", – заявил Дмитрий.

Его однофамилец, известный спорными высказываниями в отношении женщин, попросил Дмитрия продемонстрировать, какой "лещ" имеется ввиду. В ответ футболист слегка ударил рэпера по щеке.

"Так в принципе нормально", – решил музыкант.

Фрагмент вызвал резонанс в Сети, и тогда T-killah написал, что это был просто "стеб", а Дмитрий заявил в личном блоге, что слова были вырваны из контекста и они лишь хотели "позлить своих жен" и "вывести на эмоции".

Высказывание Тарасова публично осудила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.





Тина Канделаки телеведущая, директор телеканала ТНТ Нет <...> никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходит от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства.

Позже она написала, что после ее поста с ней связался Дмитрий, объяснил ситуацию, а также ответил на несколько вопросов, касающихся темы домашнего насилия. Он заявил, что воспитывался в семье, где такое отношение к женщине было неприемлемым. Спортсмен отметил, что никогда не позволял себе ничего подобного.