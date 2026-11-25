Заслуженный артист РФ Shaman жестко ответил хейтерам, которые раскритиковали его перформанс с гитарой на концерте в Кремле. Подробности – в материале Москвы 24.

"Как сделать отмену увиденного?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/felixgrozdanov

Заслуженный артист РФ Shaman дал юбилейный концерт в Кремле 22 ноября. В Сети завирусился фрагмент с мероприятия, где исполнитель встал на колени перед гитаристом, станцевал перед ним и попытался лизнуть гитару. Пользователи отреагировали неоднозначно, и многие раскритиковали порыв певца.

"Что происходит на сцене? Есть какая-то контролирующая организация?", "какой ужас и позор", "как сделать отмену увиденного?" – высказались в Сети.

Однако Ярослав не стал молчать и ответил хейтерам в комментариях под постом о выступлении в своем телеграм-канале.





Shaman певец, заслуженный артист РФ В очередной раз охреневаю от узколобости и тупизны своих хейтеров. Я от всей души более 6 месяцев готовил для вас программу, юбилейную, многожанровую и очень личную. Но они, как обычно, вырывают из контекста несколько секунд, не видя всей драматургии концерта, и тупо разгоняют это в своих пабликах, не понимают, что это был рок-блок, а самые крутые рок-музыканты еще и не такое вытворяли!

Дронов также напомнил, что он артист, и сравнил свою деятельность с актерской, когда приходится играть совершенно разные роли. При этом исполнитель подчеркнул, что его репертуар уже давно не ограничивается только патриотической тематикой.

"Мои хейтеры, видимо, считают, что я уже 5 лет пою только патриотику, причем весь концерт", – написал Ярослав.

В частности, в посте он отметил, что его творчество соединяет множество жанров, в зависимости от которых он перевоплощается на сцене.

"Каждая моя песня – это моноспектакль. Если это симфонический оркестр, то значит – строгий смокинг, народная песня – разухабистая удаль, эстрада – блистательный шик, рок – хулиганский и дерзкий, а в песнях о Родине – гордость и сердце, отданное целиком", – добавил Shaman.

"Молодой и коленки хорошие"

В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза вступился за коллегу на фоне волны критики, сообщает издание "Абзац".





Юрий Лоза певец, композитор Shaman молодой и коленки хорошие, чего ни сделаешь в экстазе.

В разговоре с Общественной службой новостей Лоза объяснил эпатажный перформанс Ярослава проявлением сильных эмоций в разгар шоу и творческим порывом, поэтому призвал не создавать искусственную шумиху.

"Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. Это и есть тот самый творческий порыв, о котором так много говорят. И ничего плохого я в том не вижу. Многие звезды и у нас, и на западной сцене совершают аналогичные поступки", – добавил Лоза.

При этом один из столичных музыкальных магазинов объявил шуточный бойкот исполнителю после распространившегося ролика с выступления. В Сети опубликовали необычную табличку на гитарах из ассортимента. На ней можно рассмотреть скриншот скандального видео.

"Шаману не продаем!" – также написано на табличке.

"Я всегда был любопытен"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

В связи с новым скандальным перформансом пользователи Сети невольно припомнили народному артисту РФ и другие подобные. В частности, одним из самых нашумевших и запоминающихся до сих пор остается визит Ярослава на Байкал. В феврале 2026-го он опубликовал видео, на котором облизал лед озера.

Ролик вызвал резонанс в Сети: некоторые пользователи отреагировали резко, другие – с юмором. Ситуация стала источником мемов. Инцидент также широко обсуждался в СМИ с привлечением шаманов и врачей.

Позже певец объяснил свой поступок в личном блоге любопытством.

"Я всегда был любопытен и в этот раз не изменил себе – попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки", – высказался Shaman.

С тех пор пользователи часто припоминают Ярославу тот поступок. В частности, в октябре он выложил ролик с отжиманиями на траве. В комментариях некоторые выразили опасения, что артист начнет лизать траву.