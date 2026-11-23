Роспотребнадзор порекомендовал переходить на пятидневную учебную неделю в российских школах. По мнению ведомства, такой график снизит нагрузку на учеников и позволит больше отдыхать. Насколько реализуема инициатива, разбиралась Москва 24.

Для профилактики переутомления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Роспотребнадзор предложил школам отказаться от занятий по субботам и перейти на пятидневную неделю, если в учебных заведениях хватает мест.

В ведомстве подчеркнули, что такой формат работы помогает предоставлять больше времени для отдыха. Кроме того, в документе содержится рекомендация проводить каникулы не реже трех раз в год продолжительностью минимум неделю.





из документа ведомства Для профилактики переутомления обучающихся при формировании графика каникул рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха.

В качестве одного из вариантов в Роспотребнадзоре предложили график, при котором пять или шесть учебных недель сменяются неделей каникул.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов подчеркнул в разговоре с РИА Новости, что шестидневная учебная неделя мешает большинству российских семей полноценно планировать совместный отдых.

Парламентарий задался вопросом, когда детям восстанавливать силы, если даже в выходные им приходится заниматься домашними заданиями.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Возможно, что шестидневка подходит для старшеклассников для подготовки к экзаменам. Но зачем ею мучить младших ребят – для меня загадка.

Депутат назвал такую систему обучения странным рудиментом, который сохранился в школах со времен 1990-х годов.

"Учебную программу насытили деятельностью"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ответ на рекомендацию сократить учебную неделю председатель региональной общественной организации "Московский городской родительский комитет" Руслан Ткаченко отметил в разговоре с Москвой 24, что предложение актуально, поскольку детям действительно нужен отдых.

"Препятствие заключается в следующем: школьную программу настолько насытили деятельностью, что реализовать задумку можно будет, только увеличив количество уроков в будни, а их и так очень много", – отметил Ткаченко.

По его словам, на сегодняшний день на повестке стоит подробный разбор того, что "выбрасывать" из программы. Поскольку пока изменений нет, реализация инициативы не даст эффекта.





Руслан Ткаченко председатель региональной общественной организации "Московский городской родительский комитет" Сейчас по любому поводу пытаются добавить что-то новое: придумали финансовую грамотность – надо дать школе, то же самое с искусственным интеллектом и другими дисциплинами. При этом, например, ту же физику из учебной программы никто не убирает. В целом нагрузка получается такой большой, что пора пересматривать, для чего вообще нужна школа: чтобы давать предметную область или что-то другое. Мне кажется, уже пошел какой-то перебор.

Эксперт добавил, что идея с каникулами и неучебной субботой верная, так как касается и интеллектуального, и физического труда.

"Уже было проверено, что человек, который больше отдыхает, в итоге больше трудится. Приведу пример из одной книги: там выяснили, что обеденный сон в рабочее время давал лучший эффект по сравнению с привычным режимом дня. Такая же ситуация касается и учеников", – подчеркнул Ткаченко.

Роспотребнадзор порекомендовал школам перейти на пятидневную неделю

В свою очередь, заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк в беседе с Москвой 24 отметила, что принимать общее решение о пятидневной рабочей неделе для каждой школы не стоит, так как это чревато определенными опасностями.

"С одной стороны, детям действительно неплохо больше отдыхать. Но с другой – есть разные школы и разные ученики. В некоторые учебные заведения ребята поступают по конкурсу, особенно это касается старших классов. В профильных школах ситуация аналогичная, поскольку есть дети, которые очень хотят как можно больше знаний получить. И в этом нет ничего плохого", – объяснила эксперт.

Она добавила, что часто в школах делают дополнительные бесплатные занятия по субботам, ведь не все имеют возможность заниматься платно. И учебные заведения могли бы продолжить предоставлять такие услуги детям.





Евгения Абелюк заслуженный учитель РФ Что касается каникул минимум три раза в течение учебного года, по-моему, это как раз очень хорошо, особенно когда ребята учатся в трудной школе. Получается, что дети станут отдыхать чаще.

Однако, по мнению Абелюк, утверждать инициативу не федеральном уровне не стоит. Чем больше свободы у учебных заведений, тем лучше, потому что руководство знает внутренние особенности. В этом вопросе важна гибкость.

Кроме того, необходимо больше доверять школе и учителям. В основном педагоги – это люди, которые любят детей и исходят из их интересов. Поэтому стоит отдавать решение таких вопросов не только чиновникам, но и работникам образования, заключила Абелюк.

