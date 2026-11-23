Пользователи Сети заявили, что актер Доминик Маклафлин стал выглядеть более несчастным после съемок в новом сериале о "Гарри Поттере". Поклонники историй о волшебнике связали это с травлей, с которой пришлось столкнуться юной звезде. Подробности – в материале Москвы 24.

Съемки дались тяжело

Фото: legion-media.com/Imago/Landmark Media; Getty Images/Jo HaleJo Hale

В Сети набирает популярность теория о том, что 13-летний актер Доминик Маклафлин стал несчастным после работы в сериале "Гарри Поттер". Пользователи связывают это с травлей, с которой мог столкнуться юный артист, ведь после начала съемок его активно противопоставляли прошлому Гарри, которого исполнил Дэниел Рэдклифф.

В интернете сравнивают фотографии Доминика, сделанные до начала съемок и после: на них видно, что Маклафлин сильно похудел, выглядит грустным и без блеска в глазах. Также отмечается, что на интервью он теперь чаще сидит скромно и молчаливо.

Один из пользователей напомнил, что похожая история случилась с актером Джейком Ллойдом – исполнителем роли Энакина Скайуокера в "Звездных войнах". Согласно одной из версий, артист после травли вынужден был прервать карьеру.

"Фанаты так его затравили, что мальчик бросил кино, хотя ему очень нравилось играть, особенно в такой легендарной вселенной. Отыгрываться на детях – это просто дно", – написал комментатор.

Другие также поддержали юную звезду нового "Гарри Поттера", отметив, что премьера будет долгожданной.

"Странная реакция. Я тоже считаю, что лучше, чем первые семь фильмов не будет, но это не повод писать такое про этих детей", "хейтеры когда-нибудь поймут, что настоящие дементоры – это они?", "многие взрослые – совершенно не взрослые. Сериал очень жду, потому что очень было обидно, что из фильма так много выкинуто", – писали пользователи в поддержку актера.

Однако кто-то считает, что артист просто стал старше и именно поэтому изменился.

"Может, он просто растет", "эти дети заработают больше, чем многие из тех, кто их хейтил, причем вместе взятые, так что не переживайте за них. Зрители просто хотят получить качественный контент", "он просто чуть подрос и вытянулся", – отметили комментаторы.

В свою очередь сам Маклафлин рассказал в интервью Variety в 2025 году, что исполнить роль Гарри Поттера было его мечтой.

"Честно говоря, это немного сюрреалистично, потому что я большой фанат "Гарри Поттера" с самого детства. И, конечно, это роль моей мечты, так что я очень рад, что могу ее сыграть", – сказал актер.

Масштабный перезапуск

Фото: HBO Entertainment

Новый сериал о волшебнике станет масштабной экранизацией HBO книг Джоан Роулинг с новым актерским составом. Студия планирует воссоздать точную версию волшебной саги.

Дата выхода первого сезона – 25 декабря 2026 года. Его основой станет "Гарри Поттер и философский камень". Съемки проекта стартовали летом 2025 года и должны занять около 10 лет, чтобы постепенно экранизировать книги и учесть возраст персонажей. Работы ведутся на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Англии.

Главные роли исполнят начинающие актеры: Гарри – Доминик Маклафлин, Гермиона – Арабелла Стэнтон, Рон – Аластер Стаут.

В конце октября стало известно, что родителей главного героя сыграют актеры Ханна Чинн и Джаспер Талбот. Чинн, известная зрителям по фильму "Заклятие-4", перевоплотится в Лили Поттер, а Талбот, снявшийся в ленте "Убийстве на пляже", – в Джеймса Поттера.

В том же месяце HBO показала первый постер нового сериала. На нем изображен актер Доминик Маклафлин в образе юного Гарри Поттера. В его очках видно отражение школы волшебников Хогвартс и надпись: "Мальчик, который выжил".

"Это много"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Warner Bros. Pictures

В свою очередь, звезды предыдущей экранизации продолжают делиться комментариями по поводу скорой премьеры сериала. Актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший Поттера в серии фильмов, заявил, что пока не решил, будет ли он смотреть новый сериал о волшебнике. Артист подчеркнул, что и так хорошо знаком с историей.





Дэниел Рэдклифф актер Я не видел даже "Во все тяжкие", пропустил некоторые по-настоящему классические фильмы. Новый сериал идет 8 часов, это много для просмотра чего угодно.

При этом давать советы Маклафлину Рэдклифф отказался. Актер указал, что его юный коллега и так все понимает и справится без посторонних советов.

В свою очередь, актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в кинофраншизе, отшутился, отвечая на вопрос вернулся бы он к образу злодея. В итоге он предложил отдать роль Роберту Паттинсону.

"Нет, думаю, я уже делал это. Может быть, они предложат роль Роберту Паттинсону", – сказал Файнс.

К слову, в сентябре в СМИ появлялась информация, что роль антагониста может вовсе достаться Рэдклиффу, который якобы ведет переговоры со студией HBO.