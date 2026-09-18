Отсидевший за смерть подруги треш-стример Reeflay ищет девушку на сайтах знакомств

Стример Reeflay, отсидевший почти 3 года за смерть подруги, ищет девушку на сайте знакомств. Что еще известно о нем после освобождения из тюрьмы, читайте в материале Москвы 24.

Живет в Амстердаме

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kurudzhi; stanislav_ivanov12

Треш-стример Reeflay (настоящее имя – Станислав Решетняк), отсидевший срок за смерть девушки, ищет себе пару на сайтах знакомств. Его анкету заметили сразу на нескольких дейтинг-сервисах, причем в одной указано, что он живет в Амстердаме, а в другой парень уточнил, что долгим перепискам предпочитает "реальные встречи".

Пользовательницы сервисов пожаловались в поддержку и стали предупреждать других дам в Сети. В итоге один аккаунт блогера уже заблокирован, сообщил телеграм-канал SHOT.

Решетняк был осужден 27 апреля 2021-го. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека: во время одного из прямых эфиров в Сети погибла его подруга, актриса из Краснодара Валентина Григорьева. В результате блогера отправили в колонию строгого режима на 6 лет, а канал Решетняка был заблокирован.

В феврале 2024-го СМИ сообщили, что приговор был смягчен: оставшийся срок заменили на принудительные работы.

"Стасян, мне холодно"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Громкая история произошла в частном доме в подмосковной деревне Ивановка 2 декабря 2020-го. По данным СМИ, Reeflay вел стрим на своем YouTube-канале, а вместе с ним находилась Валентина Григорьева и их общая знакомая Марина. Компания употребляла алкоголь, и в какой-то момент Станислав и Валентина поругались.

По данным обвинения, Решетняк избил подругу. Падая на пол, Григорьева задела провода и прервала прямой эфир, что только сильнее разозлило блогера. В итоге он нанес ей еще несколько ударов и выгнал из дома в неотапливаемую бойлерную, а затем и вовсе на улицу (причем девушка оказалась там в нижнем белье).

Блогер возобновил стрим и подробно делился со зрителями деталями инцидента, завив, что "дал пару лещей" девушке, чтобы "привести в чувство". Когда Reeflay вышел проверить Григорьеву, она была уже без сознания. Стример затащил ее в дом, уложил на диван и просил подписчиков вызвать медиков. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия, однако уже было поздно: врачам лишь осталось констатировать смерть.

Все это время блогер вел трансляцию, в которой плакал и сожалел, что не пустил девушку в дом, пока она замерзала.





Reeflay блогер Просто жалею о том, что не впустил человека. Она говорила: "Стасян, мне холодно. Можно вернуться?" Я говорю: "Нет".

Стрим прервался только после того, как на место прибыли сотрудники полиции.

"Веселился, ошибся, изменился"

Фото: телеграм-канал SHOT

Решетняк родился в Москве в 1990-м. Он не получил высшее образование, так как бросил учебу. Затем молодой человек отслужил в армии и в дальнейшем занимался ремонтом компьютеров. В свою очередь, деятельность в Сети начал с трансляций, посвященных играм.

Валентина Григорьева родилась в Краснодаре в 1993-м. По данным СМИ, она всегда мечтала переехать в столицу, чтобы построить карьеру: девушка была профессиональной актрисой, окончив краснодарский профильный вуз с отличием. В Москву Валентина приехала в 2019-м, однако карьера не сложилась.

Пара состояла в отношениях, при этом оба вели деструктивный образ жизни: выпивали, употребляли запрещенные вещества, часто ссорились, в том числе во время совместных трансляций. За 4 месяца до трагической гибели Валентины между ней и блогером произошел конфликт, в ходе которого девушка ударила Решетняка ножом в плечо.

При этом сам Reeflay во время совместных эфиров не раз бил подругу, оскорблял и унижал, а однажды распылил ей в лицо перцовый баллончик.

На сегодняшний день стример пытается возобновить активность в Сети, правда, везде зарегистрирован как Стас Иванов.

"Бухал, курил, веселился, ошибся, изменился, жизнь с нуля", – указано в описании к его телеграм-каналу.

В приветственном сообщении в канале автор указал, что "многие знают его историю, а многие нет", но он покажет своей аудитории "путь становления и возрождения". В блоге он выкладывает контент с тренировок в спортзале, а также ведет стримы, посвященные преимущественно компьютерным играм.