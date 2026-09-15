Черная комедия "Бухта вдов" стала триумфатором телевизионной премии "Эмми"

78-я церемония вручения премии "Эмми" завершилась в Лос-Анджелесе. Триумфаторами стали проекты "Больница Питт" и "Бухта вдов". Подробности – в материале Москвы 24.

Триумфаторы премии

Фото: legion-media.com/Future Image

78-я церемония вручения премии "Эмми" прошла в Лос-Анджелесе в ночь с 13 на 14 сентября. Лучшим драматическим сериалом признали медицинскую драму "Больница Питт", а Ноа Уайли забрал награду за лучшую мужскую роль. Всего сериал собрал семь статуэток. К слову, проект был лидером по числу номинаций – 25 упоминаний, из них 12 в основных категориях.

Комедийный сериал с элементами хоррора и мистики "Бухта вдов" стал триумфатором вечера, взяв главный приз в соответствующей номинации. Всего проект получил 14 статуэток, включая награды за лучшую мужскую роль в комедийном сериале (Мэттью Риз), лучшую режиссуру и лучший сценарий.

К слову, Мэттью Риз стал первым человеком, который победил в двух главных актерских категориях на одной церемонии: помимо награды за "Бухту вдов", он также получил статуэтку как лучший актер в мини-сериале "Чудовище внутри меня". Кроме того, Мэттью стал первым мужчиной, который получил "Эмми" во всех трех ведущих жанровых категориях: комедии, мини-сериале и драме (Риз выиграл статуэтку за главную роль в драме "Американцы" в 2018-м).

Джин Смарт стала первой актрисой, получившей "Эмми" за каждый сезон комедийного сериала: за роль в проекте "Хитрости" ее наградили пять раз.

Лучшим мини-сериалом был назван "ГКС. Сент-Луис". Всего проект завоевал семь наград, включая номинации "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале" (Линда Карделлини), "Лучший актер второго плана в мини-сериале" (Дэвид Харбор) и лучшую режиссуру.

Яркие выходы

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Церемония вручения традиционно привлекает внимание не только наградами, но и выходами знаменитостей. В этот вечер взгляды были прикованы к актрисе Зендее. Она выбрала серебристое платье, которое выигрышно подчеркнуло ее фигуру, и нанесла яркий макияж. Кроме того, знаменитость сменила стиль и предстала с короткой стрижкой пикси.

Актриса Эмилия Кларк выбрала для мероприятия нежно-розовое платье, ее волосы были собраны в аккуратный низкий пучок, а макияж сделан с акцентом на губы.

Звезда новогодних фильмов "Один дома" Маколей Калкин привлек к себе внимание не только безупречным однобортным смокингом цвета слоновой кости с отделкой из шелка и рубашкой в тон, но и речью со сцены. Актер почтил память коллеги Кэтрин О'Хары, которая скончалась в конце января 2026-го. Актриса сыграла мать главного героя в фильме "Один дома".





Маколей Калкин актер Мы помним ее как забывчивую мать, верно? Но мы никогда не забудем о ней. Есть все виды слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать Кэтрин. Она всегда всех поддерживала. Она была тепла ко всем. Она была смешной. Но слово, о котором я думаю, – это "мама". Вы знаете, она не была просто женой и матерью. Она была моей мамой. Она была нашей мамой.

Актриса и певица Селена Гомес блистала в золотом платье в пол, наряд сидел по фигуре и открывал плечи. Поклонники отметили, что знаменитость похудела.

Неудачные наряды

Фото: AP Photo/Invision/Danny Moloshok

Не обошлось и без спорных выходов. Американская актриса и комик Меган Сталтер появилась в образе статуэтки "Эмми": ее тело полностью было покрыто золотой краской, спину украшали огромные ангельские крылья, а над головой она несла конструкцию в форме шара.

В прессе прошлись и по образу Шейлин Вудли. Она выбрала кутюрный наряд Balenciaga с голубым топом с глубоким декольте, кожаными длинными перчатками и широкими сверкающими брюками, дополнив образ массивным разноцветным колье. При этом она решила отказаться от объемной накидки с капюшоном, которая была в оригинале, из-за чего наряд якобы лишился задумки. В материале издания The Cut указано, что образ Вудли вызвал "полное недоумение". При этом на афтепати актриса заменила топ на футболку с принтом и отказалась от перчаток.

Актриса Кристен Белл вышла на дорожку в асимметричном платье-комбинации, которое было дополнено накидкой на одно плечо. Редакторы The Cut назвали образ знаменитости "совершенно несбалансированным" как раз из-за нестандартного кроя.