Максим Фадеев заявил, что 30 лет пытался мирно урегулировать конфликт с Линдой

Певица Линда стала подозреваемой по делу о присвоении авторских прав, сообщили СМИ. Бывший продюсер исполнительницы Максим Фадеев прокомментировал ситуацию, заявив, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос мирно. Подробности – в материале Москвы 24.

"Единственно возможный путь"

12 мая СМИ сообщили о задержании певицы Линды в Москве. Предварительно, ее подозревали в том, что вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой она подделала бумаги и переписала на себя права на песни, которые ранее принадлежали ее бывшему продюсеру Максиму Фадееву. Также силовики провели обыски в компании "Профит", владельцем которой является гендир издательства "Джем" Андрей Черкасов (находится в СИЗО по делу о мошенничестве), а также в фирме его супруги.

Журналист Ксения Собчак уточнила в телеграм-канале "Кровавая барыня", что обыски с утра прошли также у директора певицы, саунд-продюсера Михаила Кувшинова.

Позже стало известно, что Линда проходит свидетелем по делу. Ближе к ночи СМИ сообщили, что исполнительницу отпустили из отделения. В свою очередь, Собчак отметила, что певице выписали обязательство о явке.

"У нее изъяли телефон в качестве вещдока и отпустили домой после многочасового допроса. С обысками к певице пришли в 7 утра, весь день ее больной отец провел один. Ее директора Михаила Кувшинова задержали, в ближайшее время его ждет суд, арест и ИВС, он проходит в качестве подозреваемого", – сообщила Ксения.

Издание Super уточнило, что певица сейчас действительно живет с отцом, бизнесменом Львом Гейманом, и племянницей. По информации источников, мужчина почти не покидает квартиру из-за болезни.

При этом уже 13 мая "Коммерсант" сообщил, что статус певицы изменился: она стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Ситуацию с задержанием певицы в своем телеграм-канале прокомментировал ее бывший продюсер Максим Фадеев. Он выразил сожаление, что они с Линдой "оказались в этой точке".





Максим Фадеев композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств РФ На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей – Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит. Такие вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле.

Продюсер подчеркнул, что выбрал "единственно возможный путь – законный", поэтому он не намерен комментировать процессуальные действия или "чьи-либо личные обстоятельства", а правовую оценку ситуации даст следствие и суд.

В свою очередь, солистка группы Total и двоюродная сестра Фадеева Марина Черкунова назвала ситуацию "шоковым шоком".

"Мы сейчас в панике <...>. Заткните мне уши и закройте мне глаза, потому что я не могу это наблюдать. Это мой родной человек. И я не верю, что так вообще возможно", – отметила Черкунова.

Исполнительница добавила, что ее брат уже несколько лет не поддерживает контактов с родственниками.

"Не было никаких претензий"

Сотрудничество Линды и Максима Фадеева началось в 1993-м. Он спродюсировал три студийных альбома исполнительницы, среди которых была и одна из самых успешных работ в ее карьере – пластинка "Ворона". Однако в 1999-м певица и продюсер прекратили совместную работу.

Конфликт между ними возник из-за передачи прав на песни в 1998-м компании "Кристальная музыка", которая была основана отцом Линды, предпринимателем Львом Гейманом. При этом в 2009–2012 годах проходили судебные разбирательства, однако Фадеев выступал в качестве третьего лица и, по данным СМИ, претензий не имел.

В 2020-м в документальном фильме Линда раскрыла подробности разногласий с Фадеевым, в том числе заявив, что продюсер оказывает на нее давление и запрещает исполнять собственные хиты.

В 2025-м Фадеев выступил с громким заявлением в своих соцсетях. Продюсер рассказал, что подписи на документах о передаче прав были подделаны, из-за чего он на протяжении 30 лет не получал авторских отчислений. Музыкант поделился, что в середине 1990-х начал сотрудничать с Андреем Черкасовым, который купил альбомы Линды и самого Фадеева у лейбла "Кристальная музыка".





Максим Фадеев композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Потом я уехал в Германию и решил уйти от Линды. И тут случилось "чудо": все права на музыку и фонограммы, которые я создал своими руками, были мошенническим образом переписаны на другого человека – Светлану Гейман (Линду).

Фадеев также перечислил тех, кто, по его мнению, входил в преступную схему: директор "Кристальной музыки" Михаил Кувшинов, который якобы "собственноручно подделывал" подпись продюсера. Помимо него, в делах были замешаны мать Кувшинова, которая была бухгалтером компании, а также отец и инвестор Линды Лев Гейман и глава музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов, отметил Фадеев.

"До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали. Я готов предоставить все доказательства и дать показания по вновь открывшимся обстоятельствам", – написал продюсер.

В свою очередь Линда и ее директор Михаил Кувшинов ответили на обвинения Фадеева в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано 31 марта 2026-го. Певица заявила, что находится в недоумении из-за публичных заявлений экс-продюсера о подделке подписей.





Линда певица У меня тогда два вопроса: почему за все эти 30 лет от Максима не было никаких претензий, никаких попыток поговорить с моим отцом, потому что главный архитектор и создатель их договоренностей – это был Гейман Лев Исаакович.

Исполнительница также опровергла какой-либо обман.

"Песни были написаны для меня, написаны, естественно, им, никто не умаляет этого, но переданы права "Кристальной музыке", "Кристальная музыка" по цепочке передала их мне", – отметила Линда.

Сам Кувшинов назвал обвинения Фадеева "абсурдными", уточнив, что во время разбирательства в 2009 году продюсер не оспаривал ни подпись, ни сам договор.