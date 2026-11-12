Травматолог Литвиненко: столичным "слайдерам" грозят переломы, сепсис и столбняк

В Сети завирусился тренд на "слайдинг": авторы видео наносят на лицо черно-белый грим и скользят по асфальту на коленях. Пользователи отнеслись к моде неоднозначно, однако в Госдуме ничего плохого в ней не усмотрели. Можно ли назвать это новой субкультурой и чем грозит подобное увлечение для здоровья, разбиралась Москва 24.

"Новые квадроберы?"

В соцсетях набирают популярность ролики со "слайдингом", причем многие из них сняты в Москве. Авторы коротких видео, как правило, не подростки, а молодые люди 20–30 лет. Они наносят черно-белый грим, разгоняются, приземляются на колени и скользят по асфальту. Причем нередко они делают это на улице прямо перед прохожими, которые подобного не ожидают.

Чаще всего съемка ведется с близкого ракурса или сбоку, чтобы был виден момент скольжения, инерция и то, как человек гасит скорость. Иногда на пике "слайда" добавляют замедление для усиления эффекта. Причем на видео порой заметна экипировка в виде наколенников, но чаще всего используется просто плотная одежда.



Изначально похожие ролики начали публиковать зарубежные авторы, а уже затем тенденцию подхватили российские пользователи. В числе первых – участники музыкальной группы Neverlove Ярослав Степанов и Артем Шустер, которые стали выкладывать такие видео в соцсетях под свой трек Vampire.



"Хотят поскорее сделать эндопротезирование суставов", – пошутил один из пользователей.





пользователь Сети Это что, новые квадроберы?

В то же время некоторые комментаторы поддержали авторов.



"Как начать с вами двигаться?"; "как вступить в ваши ряды?; "жалко, что только в Москве такой движ", – написали они.



На фоне публикаций музыкантов в Сети появились ролики других российских пользователей, тоже выбравших эту композицию в качестве фонового сопровождения.

"Вплоть до развития сепсиса"

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ничего плохого в новом тренде не увидел.

В беседе с Москвой 24 он связал тенденцию с влиянием соцсетей, которое по силе своего эффекта сравнил с радио в 1990-е годы.

"На мой взгляд, максимум тренд грозит поцарапанными коленями и разорванными брюками. Я так делать не могу – у меня колено не позволяет, а так – интересно. Особенно на снегу или на льду это делать прикольно. Честно говоря, я до всяких трендов году в 1980-м так делал, как и все остальные дети во дворе", – сказал он.

Парламентарий назвал это явление "невинной шалостью", подчеркнул, что участие в нем взрослых не несет в себе негативного подтекста.





Виталий Милонов заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Без всякого "слайдера" человек, заходящий в алкомаркет, более кринжовый персонаж, чем тот, который весело прокатывается на коленках перед камерой.

Однако врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко предупредил в разговоре с Москвой 24, что такой трюк влечет за собой опасность для здоровья.

"Во-первых, сам удар: в момент разбега и приземления на колени, когда гравитация действует достаточно сильно. С учетом ускорения свободного падения, если в среднем человек весит порядка 60–70 киллограммов, то нагрузка составляет порядка 500–600 килограммов, которая бьет при приземлении и ударе об асфальт", – сказал он.

Во-вторых, по словам эксперта, колено сгибается на угол свыше 90 градусов, из-за чего в подобной ситуации мениск, сустав, связки испытывают чрезмерные нагрузки и в итоге могут травмироваться.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Если прокатиться 1–2 раза, не факт, что человек сразу получит повреждение. Но это заложит основу для будущих заболеваний, таких как артроз, артрит, которые могут привести к разрушению хряща. Также есть риск трансхондральных переломов, когда по рентгену все нормально, но боль в суставе присутствует. Такие случаи можно диагностировать только с помощью дополнительных методов обследования.

Даже при использовании защитной экипировки не исключено, что колено выскочит и травмируется, обратил внимание врач.

"Асфальт – это своего рода наждачная бумага, достаточно грубая грязная поверхность. Через нее можно занести инфекцию со всеми вытекающими последствиями, вплоть до развития сепсиса и столбняка", – резюмировал Литвиненко.

"Потребность в игре не исчезает с возрастом"

Фото: Getty Images/South_agency

Семейный психолог Юлия Метлова разделила ситуацию на три момента: скольжение на коленях как движение, посвященный ему интернет-тренд и сообщество, которое существует вокруг этой практики. Внешне это может выглядеть одинаково, но смысл участия разный, пояснила она в беседе с Москвой 24.

"Прежде всего, это не совсем новое явление, его история связана с Хеллоуином: артисты в пугающих образах использовали это движение, чтобы неожиданно появляться на публике. Дальше появились команды, выступления и некая хореография. Такие атрибуты – это необязательно признаки новой молодежной моды: они могут быть частью сценического образа, который существовал задолго до нынешней популярности данных видео", – подчеркнула эксперт.

При этом она не стала относить всех, кто снимает подобные ролики, к "слайдерам".

"Если человек просто повторил движение и снял ролик, это не делает его представителем субкультуры. Но если они вовлечены в сообщество, называют себя "слайдерами": у них есть определенные правила, общая техника, передача навыков, создание образа. Эти люди чувствуют принадлежность к конкретной группе. Поэтому важно не только то, что делает человек, но и кем себя считает", – добавила психолог.

Участие в тренде взрослых Метлова объяснила рядом факторов. Один из них – профессиональный интерес, так как для многих это подготовленный номер, а не внезапная выходка.

"Здесь и наколенники, и определенная одежда, которая закрывает от возможной травмы, и техника, работа над образом. Поэтому противопоставление, что есть молодежное развлечение, а есть взрослые участники, не всегда верно", – подчеркнула она.





Юлия Метлова семейный психолог Во-вторых, потребность в игре не исчезает с возрастом. Взрослому тоже интересно освоить необычное движение, примерить непривычную роль, сделать что-то смешное, яркое или зрелищное. Не у каждого занятия должна быть практическая польза, как часто думают взрослые серьезные люди. Удовольствие, интерес становятся достаточной причиной заниматься каким-либо делом.

Более того, у таких взрослых игровая деятельность напрямую связана с психологическим благополучием. Хотя это не означает, что любой конкретный трюк полезен или безопасен, добавила эксперт.

"Я бы рассматривала популярность таких роликов как интерес к необычному самовыражению: человек делает что-то, что резко отличается от привычного поведения в общественном месте, превращает это в номер. Здесь может привлекать возможность выделиться, показать новый навык, собственный образ", – отметила психолог.

Дополнительный интерес создает внезапность: для прохожего это неожиданность, но наколенники, костюм и камера указывают на то, что номер готовился.

При этом она посоветовала "слайдерам" следить за соблюдением чужих границ. Это может быть неконфликтный способ самовыражения, но если человек перекрывает проход, резко приближается к людям, как в некоторых роликах, или специально их пугает, об уважении к окружающим речи не идет, заключила Метлова.

