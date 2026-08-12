СМИ: дети Криштиану Роналду присутствовали на свадьбе отца с Джорджиной Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду официально женился на давней возлюбленной Джорджине Родригес. Пара опубликовала в соцсетях снимок с обручальными кольцами. Что известно о долгожданном свадебном торжестве, расскажет Москва 24.

Долгожданная свадьба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/georginagio

41-летний португальский футболист Криштиану Роналду женился на давней возлюбленной, 32-летней модели Джорджине Родригес. Пара выложила в соцсетях снимок, на котором запечатлены их руки с обручальными кольцами. В кадр попала также белая одежда молодоженов.

Подпись под фото была краткой: инициалы жениха и невесты и эмодзи сердца между ними. Поклонники сразу принялись поздравлять пару в комментариях.

Зарубежные СМИ со ссылкой на представителей футболиста подтвердили, что церемония действительно состоялась. Бракосочетание прошло в португальском городе Кашкайш 11 августа. Событие было "частным, камерным", на нем присутствовали все пятеро детей пары.

Свадьба звезды футбола была одним из самых ожидаемых событий, однако никакой официальной информации о бракосочетании пока не просочилось в прессу. Такой уровень секретности породил много слухов задолго до самого мероприятия.

Сначала СМИ сообщили, что свадьба Криштиану и Джорджины должна состояться в поместье Кинта-да-Регалейра в португальском городе Синтра 1 августа. Однако информацию вскоре опровергли. Затем пресса со ссылкой на инсайдеров написала, что церемония якобы пройдет 8 августа в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где спортсмен родился и вырос. Журналисты также публиковали список гостей, среди которых должны были быть футболисты Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Пепе, спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор, актер Вин Дизель, певицы Дженнифер Лопес, Рианна и рэпер Дрейк.



Фото: legion-media.com/NI Syndication Exclusive

Эти сообщения привели к тому, что тысячи фанатов Криштиану собрались у кафедрального собора в Фуншале 8 августа в надежде увидеть молодоженов. Однако выяснилось, что толпа заявилась на чужую свадьбу: в соцсетях собора было опубликовано, что в тот день обвенчалась пара неких Николь и Фабиу. Невеста с трудом пробралась в церковь из-за толпы журналистов и туристов. Пришлось даже закрыть собор, чтобы спокойно провести церемонию.

"Мы никогда не видели ничего подобного здесь, в соборе. Невесте было очень трудно войти в церковь, чтобы выйти замуж", – говорилось в сообщении.

При этом на произошедшее отреагировал и сам Роналду, оставив под постом смеющиеся смайлики.

Свадьба спустя 10 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cristiano

Пара шла к свадьбе 10 лет. Молодожены познакомились в магазине Gucci в Мадриде еще в 2016-м. Родригес была продавцом-консультантом. С 2017-го они стали появляться вместе на светских и публичных мероприятиях.

При этом спортсмен сделал предложение модели только в августе 2025-го. Криштиану преподнес Джорджине уникальное кольцо с овальным бриллиантом размером более 20 карат.

В ноябре 2025-го Роналду заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что свадебная церемония пройдет после чемпионата мира по футболу, который завершился 19 июля 2026-го.

Молодожены воспитывают пятерых детей. В 2017-м Джорджина родила дочь Алану Мартину, а в 2022-м – Беллу Эсмеральду. При этом мальчик-близнец Беллы не выжил. Кроме того, в 2017-м также были рождены близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. Старший сын футболиста, Криштиану-младший, появился на свет в 2010-м также от суррогатной матери.