Традиции и приметы Покровской родительской субботы

Покровская родительская суббота – особый день для православных верующих, в который принято поминать усопших. В 2026 году он выпал на 10 октября. О традициях и приметах даты расскажет Москва 24.

История дня

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Артеменков Александр

Дата Покровской родительской субботы зависит от празднования Покрова Пресвятой Богородицы: праздник всегда отмечается 14 октября по новому стилю. Родительская суббота, соответственно, не является фиксированной датой: в 2026-м она пришлась на 10 октября.

Кроме того, Покровская родительская суббота не является обязательным днем поминовения. Это местная традиция для конкретных регионов, в частности ее особенно чтят в Казанской, Вятской, Екатеринбургской и Ижевской епархиях. Такой факт обусловлен историческими событиями XVI века, когда Иван Грозный захватил Казань в 1552 году и положил конец Казанскому ханству. Событие было кровопролитным, погибло много людей, поэтому впоследствии был установлен особый поминальный день православных воинов, которые пожертвовали своей жизнью.

Впоследствии верующие стали поминать всех своих усопших родственников, а местная казанская традиция распространилась на соседние регионы Поволжья, Прикамья и Урала. В целом Покровская родительская суббота не праздник в привычном понимании этого слова, а день памяти и скорби.

Молитва и поминальный стол

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этот день принято поминать умерших родственников, поэтому проводят панихиды и литургии. Верующие могут поставить свечи, подать записки об упокоении. Можно принести с собой продукты – в основном хлеб, подсолнечное масло, крупы, конфеты. Они пойдут на нужды прихода или будут переданы малоимущим.

Если нет возможности посетить церковь в этот день, можно прочитать молитву об усопших дома. Считается, что такое поминовение, совершаемое искренне и от сердца, будет не менее значимо, чем храмовое.

Также принято собираться за поминальным столом, который должен быть скромным и включать пироги, блины, кутью, каши. Употребление алкоголя не приветствуется: церковь советует ограничиться киселем, квасом. Не стоит ставить отдельный прибор, тем более рюмку, "для усопшего" – это относится к суевериям, а не к религии. День не подразумевает пышного и шумного застолья, не стоит устраивать праздничные гулянья или посещать вечеринки. В Покровскую родительскую субботу также не надо плохо высказываться об умерших близких.

Помимо этого, можно навестить усопших на кладбище: это не является обязательным, но и не запрещается. На могилу стоит отправиться уже после посещения храма или прочтения домашней молитвы. Церковь не одобряет оставление еды на кладбище или трапезы там, считая это языческим пережитком. Усопшим нужна не физическая пища, а духовная, поэтому уместнее будет произнести молитву над могилой.

В этот день также можно подавать милостыню нуждающимся. Особенно важным в Покровскую родительскую субботу считается проявлять сострадание и взаимопомощь. Стоит также сохранять мир и спокойствие в душе, присущие этому дню, воздерживаться от ссор, сквернословия, выражения негативных эмоций.

