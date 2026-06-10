Сын Децла намекнул на тяжелое детство на фоне скандала с матерью из-за квартиры

Скандал с участием родственников Децла из-за московской квартиры набирает обороты. Бабушка Антония Толмацкого Ирина заявила, что его мать ненавидит собственного ребенка. Сам юноша намекнул на суровое детство. Подробности – в материале Москвы 24.
"Она его ненавидит"
Фото: Ирина Толмацкая и Антоний Толмацкий. Legion-media.com/Persona Stars/038; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior
Бабушка Антония Толмацкого, Ирина, заступилась за внука в конфликте парня с собственной матерью, Юлией Киселевой. Ранее видео, на котором сын Децла в резких выражениях якобы пытается выгнать мать из дома, чтобы разменять жилье, попало в Сеть и вызвало массу споров.
Позже сын Толмацкого оправдался за инцидент, отметив, что не считает свое поведение достойным и правильным, однако на видео был запечатлен момент, когда "многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки". Музыкант также пояснил, что квартира оформлена на его бабушку по отцовской линии – Ирину Толмацкую. Женщина приняла решение разменять большую жилплощадь на две поменьше. А он, в свою очередь, является доверенным лицом родственницы и занимается вопросами, связанными с продажей.
Ирина Толмацкая пролила свет на причину подобного поведения внука, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Ирина также разъяснила ситуацию по поводу квартирного вопроса. Собственником является именно Толмацкая, ранее она разрешала бывшей возлюбленной сына, Киселевой, жить там на безвозмездной основе. При этом за квартиру продолжала платить мать Децла, однако в последнее время это стало непосильной ношей.
"Я плачу за нее 7 лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться", – рассказала Ирина.
Толмацкая подчеркнула, что "могла бы не делиться" с Киселевой, потому что та "никто". Ирина также добавила, что Антоний не первый раз пытался поговорить с матерью и решить разногласия, при этом сама Юлия якобы настроена враждебно по отношению к сыну и "вставляет ему палки в колеса". Мать Децла не исключила, что после всего произошедшего конфликт придется решать в судебном порядке.
Ирина отметила, что ее внук "хороший парень" и очень поддержал ее, когда умерла любимая собака.
По данным СМИ, Антоний выставил на продажу злополучную жилплощадь. Она занимает весь пятый этаж хрущевки в центре столицы, состоит из 7 комнат, ее площадь – 130 квадратных метров. На жилплощадь уже якобы нашелся покупатель, несмотря на внушительную цену – 90 миллионов рублей.
"Чужая семья – потемки"
Антоний тоже вышел в соцсети с новой порцией откровений на тему семейных разногласий. Парень расстроен тем, что эта "неоднозначная ситуация" с квартирой попала в публичное поле. При этом сын Толмацкого отметил, что не видит смысла оправдываться, потому что "чужая семья – потемки".
Антоний отметил, что "этот скандал – абсолютное ничто по сравнению с тем, что было за ним". Однако, несмотря на смешанные чувства, парень смотрит на жизнь позитивно и благодарен тем, кто находится рядом в самые трудные моменты.
Кроме того, конфликт в семье спровоцировал у Антония ностальгические настроения. Он поделился в соцсетях, что сильно скучает по отцу и его "борщу с острыми перцами".
"Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива, наставник, учитель и самый близкий друг. <...> Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия", – добавил наследник Децла.
Антоний отметил, что за последние 7 лет после смерти отца ему пришлось пережить многое, к чему он не был готов.