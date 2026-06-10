Сын Децла намекнул на тяжелое детство на фоне скандала с матерью из-за квартиры

Скандал с участием родственников Децла из-за московской квартиры набирает обороты. Бабушка Антония Толмацкого Ирина заявила, что его мать ненавидит собственного ребенка. Сам юноша намекнул на суровое детство. Подробности – в материале Москвы 24.

"Она его ненавидит"

Фото: Ирина Толмацкая и Антоний Толмацкий. Legion-media.com/Persona Stars/038; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/juzeppe_junior

Бабушка Антония Толмацкого, Ирина, заступилась за внука в конфликте парня с собственной матерью, Юлией Киселевой. Ранее видео, на котором сын Децла в резких выражениях якобы пытается выгнать мать из дома, чтобы разменять жилье, попало в Сеть и вызвало массу споров.



(настоящее имя Кирилл Толмацкий. – Прим. ред.) и мать его единственного сына Антония, выложила в своем блоге видео, как студент пытался объяснить матери, почему стоит продать квартиру. Видео спровоцировало волну критики в адрес Антония: многие посчитали его речь с нецензурной бранью слишком грубой и эмоциональной. Публичный скандал в звездном семействе разгорелся 7 июня. Тогда Юлия Киселева, бывшая возлюбленная рэпера Децлаи мать его единственного сына Антония, выложила в своем блоге видео, как студент пытался объяснить матери, почему стоит продать квартиру. Видео спровоцировало волну критики в адрес Антония: многие посчитали его речь с нецензурной бранью слишком грубой и эмоциональной. Позже сын Толмацкого оправдался за инцидент, отметив, что не считает свое поведение достойным и правильным, однако на видео был запечатлен момент, когда "многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки". Музыкант также пояснил, что квартира оформлена на его бабушку по отцовской линии – Ирину Толмацкую. Женщина приняла решение разменять большую жилплощадь на две поменьше. А он, в свою очередь, является доверенным лицом родственницы и занимается вопросами, связанными с продажей.



Ирина Толмацкая пролила свет на причину подобного поведения внука, сообщает сайт "Комсомольской правды".



(Юлия Киселева. – Прим. ред.) столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло. Может, я не права. Но мы ничего плохого ей не сделали. Кирилл обожал сына, все для него делал. И как-то оберегал от мамы. Мама всегда была жесткая.

Ирина Толмацкая мать рэпера Децла Мы хотели миром договориться, а сейчас придется растормошить змеиное гнездо. Онастолько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло. Может, я не права. Но мы ничего плохого ей не сделали. Кирилл обожал сына, все для него делал. И как-то оберегал от мамы. Мама всегда была жесткая.

Ирина также разъяснила ситуацию по поводу квартирного вопроса. Собственником является именно Толмацкая, ранее она разрешала бывшей возлюбленной сына, Киселевой, жить там на безвозмездной основе. При этом за квартиру продолжала платить мать Децла, однако в последнее время это стало непосильной ношей.

"Я плачу за нее 7 лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю. К тому же парень должен сепарироваться", – рассказала Ирина.

Толмацкая подчеркнула, что "могла бы не делиться" с Киселевой, потому что та "никто". Ирина также добавила, что Антоний не первый раз пытался поговорить с матерью и решить разногласия, при этом сама Юлия якобы настроена враждебно по отношению к сыну и "вставляет ему палки в колеса". Мать Децла не исключила, что после всего произошедшего конфликт придется решать в судебном порядке.





Ирина Толмацкая мать рэпера Децла Он просто пробует разные варианты. А она ему говорит: "Иди ты, сволочь!" Он молодой, у него истерика после этого. <...> Мне так было обидно за сына, а сейчас обидно за внука. Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете – это говорит о том, что она его ненавидит. Будет делать все, чтобы его потопить. А я не дам! Я люблю своего мальчика. У него единственная почва под ногами – это я. Папа ушел, с дедом конфликт.

Ирина отметила, что ее внук "хороший парень" и очень поддержал ее, когда умерла любимая собака.

По данным СМИ, Антоний выставил на продажу злополучную жилплощадь. Она занимает весь пятый этаж хрущевки в центре столицы, состоит из 7 комнат, ее площадь – 130 квадратных метров. На жилплощадь уже якобы нашелся покупатель, несмотря на внушительную цену – 90 миллионов рублей.

"Чужая семья – потемки"

Антоний тоже вышел в соцсети с новой порцией откровений на тему семейных разногласий. Парень расстроен тем, что эта "неоднозначная ситуация" с квартирой попала в публичное поле. При этом сын Толмацкого отметил, что не видит смысла оправдываться, потому что "чужая семья – потемки".





Антоний сын рэпера Децла Я, конечно, малявка и урод, но с тем, что я недо***жен, буду крайне не согласен. Скорее моя реакция и есть следствие данной практики. Было и было, я не жалуюсь. Просто если отвечать на хейт, я скажу искренне: займитесь своей жизнью, своими деньгами, своими мамами, своими нравами и сделайте сами все настолько правильно, насколько это возможно.

Антоний отметил, что "этот скандал – абсолютное ничто по сравнению с тем, что было за ним". Однако, несмотря на смешанные чувства, парень смотрит на жизнь позитивно и благодарен тем, кто находится рядом в самые трудные моменты.

Кроме того, конфликт в семье спровоцировал у Антония ностальгические настроения. Он поделился в соцсетях, что сильно скучает по отцу и его "борщу с острыми перцами".

"Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива, наставник, учитель и самый близкий друг. <...> Раньше папа хранил меня, как гора хранит лес у подножия", – добавил наследник Децла.

Антоний отметил, что за последние 7 лет после смерти отца ему пришлось пережить многое, к чему он не был готов.

