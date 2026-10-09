Приговор звезде "Реальных пацанов" Бежаняну о вреде природе оставили в силе

Приговор звезде сериала "Реальные пацаны" Армену Бежаняну по делу о причинении вреда природе оставлен в силе. В качестве ущерба он должен будет выплатить почти 140 миллионов рублей. Как складывалась жизнь актеры после участия в нашумевшем проекте – в материале Москвы 24.

Нанес вред природе?

Пермский краевой суд оставил в силе приговор по делу о причинении вреда природе актеру Армену Бежаняну, известному по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". Помимо работы в кино, мужчина является бизнесменом и занимает должность заместителя председателя Осинской городской думы.

Уголовное дело против него возбудили в апреле 2025-го по статье 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр"). Бежаняну вменяли то, что его компания нарушила правила добычи гравия в Тулвинском заливе Камы в Пермской области в 2024-м. По итогам проверки выяснилось, что у фирмы не было технического проекта разработки. Ущерб природе оценили почти в 140 миллионов рублей.

Сам Армен заявлял в соцсетях, что действовал по проекту, и рельеф водоема при исполнении работ разрушен не был. В середине августа 2026-го Бежаняна признали виновным, назначив 400 часов обязательных работ (мера наказания не применялась из-за истечения сроков давности) и 139,7 миллиона рублей компенсации. Приговор пытались обжаловать как сторона защиты, так и сторона обвинения, однако он оставлен в силе.

В свою очередь, Бежанян вину не признает, а сумму ущерба называет недоказанной, сообщает URA.RU.

"Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации"

Фото: телеграм-канал SHOT

В последнее время Бежаняна преследуют серьезные проблемы. В частности, предприниматель попал в серьезное ДТП в середине сентября 2026-го. По данным СМИ, актер ехал за рулем автомобиля по трассе Оса – Пермь, стал обгонять машину, но автомобиль, который был впереди, внезапно сместился влево. Пытаясь избежать столкновения, Армен вылетел в кювет.

По словам очевидцев, его авто пролетело порядка 30 метров и получило серьезные повреждения. Бежанян чудом выжил: помогли сработавшие подушки безопасности, а также то, что автомобиль не врезался ни в одно из деревьев. Армен был весь в крови, его заметили проезжавшие мимо водители и вызвали помощь.

Позже актер рассказал, что не пострадал, однако был шокирован поведением другого участника ДТП, сообщает издание "Абзац".





Армен Бежанян актер, предприниматель, депутат Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации: человек видел этот маневр, что я улетаю, и просто уехал. А вдруг в салоне были бы дети или кому-то требовалась скорая помощь?

В ГИБДД Армену пояснили, что доказать вину второго участника трудно, так как прямого столкновения не было. Также в машине отсутствовал видеорегистратор. По оценке Бежаняна, его покореженную машину лучше сдать в утиль, потому что "ресурс автомобиля по надежности будет уже не тот", да и его восстановление может быть финансово нецелесообразно.

Бизнесмен, депутат, актер

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Армен Бежанян родился в Ереване, в конце 1990-х вместе с родителями обосновался в городе Оса Пермского края. По данным СМИ, поначалу помогал старшему брату в сети придорожных кафе: занимался логистикой и ремонтом автомобилей.

В 1998-м устроился инженером на предприятие лесной промышленности. Спустя 10 лет стал директором лесхоза, в 2011-м открыл частные компании, выполняющие госзаказ на лесозаготовительные работы.

В 2019-м Бежанян избрался депутатом городской думы Осы, спустя 5 лет был переизбран. Наряду с политической и предпринимательской деятельностью развивал творческую карьеру, участвуя в КВН. Широкую популярность ему принесли съемки в сериале "Реальные пацаны", где он исполнил роль отчима главного героя Арменку. Его экранной супругой стала Марина Федункив. Проект выходил с 2010-го по 2023-й.

Персонаж Армена не был центральным, но появлялся почти в каждой серии всех сезонов ситкома. Создатели объясняли зрительский интерес к нему тем, что Бежанян играл самого себя. Впоследствии он снялся в полнометражном фильме по мотивам сериала, а в 2025-м вышла комедия "Интересное положение" с его участием.

По данным СМИ, у Бежаняна неоднократно возникали проблемы с законом. Например, в 2021-м его, как депутата, обвинили в необоснованном обогащении при использовании земельного участка, который находился в краевой собственности. В итоге суд постановил взыскать с Бежаняна 387,4 тысячи рублей в пользу краевого имущества.

