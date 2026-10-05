Смерть блогера Татула Петросяна спровоцировала скандал между его вдовой и сестрой

Похороны 27-летнего блогера Татула Петросяна состоялись в Кемерове 5 октября. При этом сестра погибшего обвинила в случившемся его жену, инфлюенсера Милену Петросян. Все подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Это все эмоции, которые берут вверх"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/naripetrosyan88

О смерти блогера из Кемерова Татула Петросяна стало известно 3 октября: по данным СМИ, 27-летний мужчина покончил с собой около озера Красного. У него остались супруга, 25-летняя инфлюенсер Милена Петросян, и двое маленьких детей.

Однако ситуация приняла неожиданный поворот: сестра погибшего Нарине резко высказалась в соцсетях в адрес вдовы и фактически обвинила ее в смерти брата. По ее версии, Милена, будучи замужем, начала встречаться с другим.





Нарине Петросян сестра погибшего блогера Татула Петросяна Если вы считаете, что это нормально, что человек не развелась и уже целуется и едет в квартиру другого мужчины, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата! Она теперь лишь мать моих племянников, с ней я встречусь в суде!

Кроме того, Нарине обвинила Милену в неискренности.

"Я даже не смотрю и нет желания читать, что она пишет! Когда я с ней разговаривала в этот день, у нее ни капли слез не было," – добавила Нарине.



Фото: Нарине Петросян (слева) и Милена Петросян (справа). Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/naripetrosyan88; milenapetrosyan11

В комментариях одни пользователи Сети стали обвинять вдову, другие же отметили, что не стоит судить, не зная всей истории. Третьи подчеркнули, что Татул выбрал худшее решение семейных проблем, какими бы они ни были.

"Как вообще таких Милен берут замуж", "очень жаль парня. Она через полгода его забудет, а может, и раньше", "прекратите травить Милену, она осталась с двумя детьми", "все решаемо в этой жизни. Оставил бы ее мирно, даже если гуляла она от него", "давайте не будем травить человека, чужая семья – потемки", – высказались комментаторы.

Сама Милена отреагировала на хейт в Сети, а также на резкие слова золовки.





Милена Петросян блогер Я проживаю сейчас горе, и в силу своего воспитания и определенных ценностей я не могу выносить ту правду, которую хочется рассказать, со всем уважением к его семье. То, что сейчас говорится в мою сторону, я понимаю, что это все эмоции, которые берут вверх.

Блогер призвала хейтеров не делать поспешных выводов и закрыла комментарии.

"Никто из вас не знает, что на самом деле происходило внутри нашей семьи за закрытыми дверями. К сожалению, вы услышали лишь одну сторону и поспешили сделать выводы. Дайте мне пережить это горе, мне нужно время. Я мама, и я осталась одна с двумя детьми, я нужна им. Мне нужно быть сейчас сильной", – отметила Милена.

Нарине тоже опубликовала обращение к хейтерам, в котором отметила, что также вынуждена закрыть комментарии, чтобы там не писали про ее племянников. Она добавила, что "у каждого своя правда" и "через пару дней" ответит на все вопросы.

"Я ее грязью не поливаю, это делаете вы, а не я! Я всего лишь сказала то, что ей говорила в августе!" – высказалась Нарине о своих словах в адрес Милены.

"Спасибо за все, любимый"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/milenapetrosyan11

По данным СМИ, Татул и Милена поженились в 2022-м, у пары родились дочь и сын. В соцсетях семья выглядела идеальной: заботливый и чуткий муж с огромными букетами и щедрыми подарками, ухоженная жена. В конце 2025-го Милена опубликовала видео, как супруг подарил ей большой букет роз, и призналась ему в любви.

"Благодарна судьбе за то, что в этом лживом, жестоком мире я попала в твои нежные, заботливые руки", – подписала ролик Петросян.

В начале декабря того же года блогер показала подписчикам, как супруг трогательно поздравил ее с днем рождения и преподнес огромную корзину цветов.





Милена Петросян блогер Спасибо за все, любимый. Я вижу каждый день, как ты стараешься для меня.

Также блогер показывала, как семья готовилась к встрече Нового года. Однако уже в 2026-м супруг стал заметно реже появляться в ленте Милены.

Помимо семейной идиллии, инфлюенсер публиковала разборы одежды с маркетплейсов, а также демонстрировала роскошный образ жизни: дорогие рестораны, вещи премиального сегмента и отдых за границей.

