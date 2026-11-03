Пользователи соцсетей обвинили Егора Крида и Нюшу в том, что они не оставляют чаевые

В соцсетях завирусилось обсуждение "звездных" чаевых: сотрудники заведений рассказали, кто из знаменитостей наиболее щедрый, а кто может даже не оплатить счет. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Вообще не заплатила"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/artemchegaev

Один из пользователей устроил "перекличку" официантов в соцсетях, призвав поделиться историями о российских знаменитостях: кто оставляет чаевые, а кто – нет. В комментариях многие откликнулись и рассказали о личном опыте обслуживания селебрити. В частности, звезда "Универа" Настасья Самбурская оказалась одной из самых щедрых клиенток: при счете в 1,5 тысячи рублей она оставила 10 тысяч чаевых. Положительные отзывы также получил певец Сергей Лазарев.



пользовательница Сети Работала официанткой в пятизвездочном отеле в Анапе. У нас отдыхал Сережа Лазарев. За латте оставил 5 тысяч чаевыми. Душка!

Другая пользовательница отметила, что "Федор Бондарчук всегда оставляет 100% чаевых". По словам девушки, в одном из столичных ресторанов работал ее друг, который рассказал, что все официанты мечтали обслужить именно столик режиссера.

В список щедрых звезд российского шоу-бизнеса попали также рэпер Тимати и писатель Сергей Минаев.

Однако не обошлось и без антирейтинга. Среди нежелательных гостей отметили журналиста Ксению Собчак. Один пользователь заявил, что она не то что не поздоровалась с персоналом заведения, в которое зашла, но якобы даже не удостоила сотрудников взглядом.

Другой комментатор вспомнил свой опыт 7-летней давности, когда в заведение часто заходила певица Нюша с охраной: она якобы всегда занимала несколько столов, но никогда не оставляла чаевых.

"Пару раз чуть не ушла, не заплатив", – высказался пользователь.

Комментаторы также поделились историями с Егором Кридом: по словам некоторых, певец тоже не оставляет чаевых.





пользователь Сети Не оставляет "на чай" и откровенно издевался над официантом. Гонял его весь час. Просто принести технические карты, чтобы понять, не калорийные ли роллы, так как ему на неделе выступать.

В список скупых знаменитостей по версии работников заведений попали также актеры Егор Бероев, Ксения Алферова, Елизавета Боярская, рэпер Баста, музыкант Ваня Дмитриенко и певица Полина Гагарина. Помимо этого, один из комментаторов отметил, что "никто из стендаперов не оставлял" чаевые, в частности, Нурлан Сабуров якобы не оплатил свой заказ – счет пришлось закрыть официанту.

"Чуть роллы похавал"

К слову, комментарий про Крида и его обеспокоенность калорийностью роллов заиграли новыми красками, ведь в конце сентября исполнитель столкнулся с критикой своей внешности. Комментаторы обратили внимание, что на фрагментах с одного из концертов Егор выглядит немного по-другому. По мнению юзеров, певец набрал вес, "оскуфел" и "перестал молодиться".

Исполнитель публично ответил на это, сделав вид, что слова его нисколько не задели. Егор опубликовал в своих соцсетях кадр, созданный с помощью искусственного интеллекта, где предстал еще более полным.

"Чуть роллы похавал в Японии", – подписал Егор кадр.

Позже Крид выложил снимки из спортзала, написав: "картина маслом: ночной зал и скуф на массе".

Некоторые пользователи связали эти события воедино, отметив в комментариях под видео с обсуждением щедрых и скупых знаменитостей, что Егора "не спасла бескалорийность роллов". При этом часть осудила звезд шоу-бизнеса, которые не оставляют чаевые, а другие отметили, что официанты получают зарплату, а дополнительное поощрение остается на усмотрение клиента.

"У официантов есть зарплата, чаевые – добровольное поощрение, никто не обязан их оставлять, и звезды в том числе!", "вас никто не заставляет работать официантами", "оставляю чаевые, но никогда не поддержу тренд, который лоббирует чаевые как обязанность", "чаевые – нет, закрытие счета – обязанность. В шоке, что некоторые "люди-звезды" себе такое позволяют", "хотя бы вежливости официанты заслуживают", "весь шоу-биз на Лазареве держится", "выходит, Нюша и Крид стоили друг друга", "как можно зарабатывать столько бабла и не оставлять "на чай". Я даже в самые нищенские дни оставляла", "как вообще можно уйти, не закрыв счет, тем более если есть деньги", – разошлись во мнениях пользователи.

Кто еще оставляет чаевые

При этом только 30% москвичей всегда оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах, сообщило издание "Москвич Mag" в июне 2026-го со ссылкой на исследование. По данным опроса, еще 40% респондентов оставляют деньги периодически. Причем подобная практика гораздо менее распространена в других заведениях сферы услуг: работникам парикмахерских и салонов красоты всегда оставляют чаевые только 10% опрошенных, в такси – 7%, курьерам – 6%, сотрудникам гостиниц и отелей – 5%.

Что касается знаменитостей, в зарубежном шоу-бизнесе тоже есть свои антигерои в подобных рейтингах. Например, по данным СМИ, в список жадин нередко попадала поп-дива Бритни Спирс. Сообщалось, что она либо не оставляла чаевые, либо высыпала всю мелочь, которую находила у себя. А однажды певица попала в неловкую ситуацию, вовсе не оплатив счет – это было еще в 2014-м. Правда, знаменитость объяснила это тем, что понадеялась на телохранителя, мол, он закроет счет, потому что она не взяла с собой сумочку с деньгами. Позже Бритни все же вернулась в ресторан и оставила чаевые, почти в три раза превышающие сумму заказа, сообщили СМИ.

Скупыми также называли певицу Мадонну, актрису Гвинет Пэлтроу и рэпера Ашера. Однажды последний вместо чаевых оставил свой автограф на счете.

При этом журналисты сообщали, что Джей Зи, Пэрис Хилтон, Джонни Депп, Брэд Питт, Дэвид Бекхэм, Дрю Бэрримор были замечены за тем, что оставили одни из самых крупных чаевых. Многие из перечисленных знаменитостей оставляли в качестве поощрения персоналу сумму, равную заказу, либо превышающую его.