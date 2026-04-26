Любителей собак пригласили в Воронцовский парк в Москве

Любителей собак приглашают в Воронцовский парк в Москве 26 апреля. В 12:00 там начнется парад бульдогов. Животные пройдут по красной дорожке в нарядах и примут участие в конкурсах.

Жюри выберет победителей в нескольких номинациях, включая "Мистер Круассанчик" и "Бульдонутая Семейка". С бульдогами можно будет сфотографироваться. Также запланированы конкурсы и игры для людей и для собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.