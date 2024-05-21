21 мая, 23:15Город
В Московском зоопарке показали, как растет панда Катюша
В Московском зоопарке показали, как растет панда Катюша из Московского зоопарка. Свежими кадрами с подросшей пандой поделилась директор учреждения. По ее словам, детеныш весит уже 26 килограммов, по человеческим меркам – сейчас она как трехлетний ребенок.
Также в Московском зоопарке сообщили, что через пару лет планируют вновь соединить ДинДин и ее пару – Жуи для пополнения семейства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.