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21 мая, 23:15

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В Московском зоопарке показали, как растет панда Катюша

В Московском зоопарке показали, как растет панда Катюша

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В Московском зоопарке показали, как растет панда Катюша из Московского зоопарка. Свежими кадрами с подросшей пандой поделилась директор учреждения. По ее словам, детеныш весит уже 26 килограммов, по человеческим меркам – сейчас она как трехлетний ребенок.

Также в Московском зоопарке сообщили, что через пару лет планируют вновь соединить ДинДин и ее пару – Жуи для пополнения семейства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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