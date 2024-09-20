Москвичка обнаружила погибших собак в зоогостинице в Лосиноостровском районе Москвы

Москвичка обнаружила погибших собак в зоогостинице Oh My Dog на Осташковской улице в Лосиноостровском районе Москвы. Девушка приехала за своим питомцами и не нашла персонал на месте, однако увидела грязь и трупы животных в холодильнике и на полу.

Ее обращение и видео с места распространились в столичных телеграм-каналах и попали в руки волонтеров. После этого общественники посетили заведение и обзвонили кураторов, чьи собаки там могли находиться, чтобы они забрали своих питомцев.

Всего волонтеры смогли спасти 14 собак, из которых 6 – щенки. На данный момент неизвестно, сколько погибло животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.