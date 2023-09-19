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19 сентября, 09:00

Общество

В РФ ужесточат контроль над разведением и продажей животных

В РФ ужесточат контроль над разведением и продажей животных

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В России подготовили предложения по ужесточению контроля над разведением и продажей животных. Прежде всего это касается собак и кошек.

По мнению авторов инициативы, соответствующий законопроект поможет бороться с "квартирными питомниками" и недобросовестными заводчиками. В частности, предлагается установить требования к разведению, условиям содержания животных и продаже потомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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