В РФ ужесточат контроль над разведением и продажей животных

В России подготовили предложения по ужесточению контроля над разведением и продажей животных. Прежде всего это касается собак и кошек.

По мнению авторов инициативы, соответствующий законопроект поможет бороться с "квартирными питомниками" и недобросовестными заводчиками. В частности, предлагается установить требования к разведению, условиям содержания животных и продаже потомства.

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