В Москве назвали самые популярные клички и породы собак

В Москве назвали самые популярные породы и клички собак жителей столицы. Такую статистку представили на основании записей к ветеринару через портал mos.ru.

Так, чаще всего у москвичей живут собаки породы йоркширский терьер по кличке Арчи. В числе самых популярных имен также оказались Боня, Буся, Ричард и Джесси. Наиболее распространенными породами после йоркширских терьеров стали метис, чихуахуа и померанский шпиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.