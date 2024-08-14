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14 августа, 07:30

Общество

В Москве назвали самые популярные клички и породы собак

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В Москве назвали самые популярные породы и клички собак жителей столицы. Такую статистку представили на основании записей к ветеринару через портал mos.ru.

Так, чаще всего у москвичей живут собаки породы йоркширский терьер по кличке Арчи. В числе самых популярных имен также оказались Боня, Буся, Ричард и Джесси. Наиболее распространенными породами после йоркширских терьеров стали метис, чихуахуа и померанский шпиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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