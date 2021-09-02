Видео с крысой, играющей на губной гармошке, набрало более 4 миллионов просмотров

Видео с крысой из Нидерландов, которая играет на губной гармошке, набрало в Tik Tok более 4 миллионов просмотров.

Отмечается, что питомца зовут Мистер Блик. И у него уже есть даже записанный минутный трек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.