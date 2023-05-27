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27 мая, 21:30

В мире

В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха

В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха

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В Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха, который является одним из пяти крупнейших вулканов на территории республики.

Внутри вулкана имеется множество кратеров, трещин и термальных источников. Как сообщают СМИ, столб пепла поднялся на высоту более двух километров. Высота самого вулкана составляет 1 916 метров.

Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Ранее вулкан извергался в июне 2021 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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