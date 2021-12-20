В детсаду в Казахстане поставили сценку, где советские солдаты расстреливают студента

В детском саду в Казахстане поставили сценку, где советские солдаты расстреливают студента

Малышей одели в военную форму и выдали автоматы. Уточняется, что этот ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

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