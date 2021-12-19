Российские вирусологи оценили версию об искусственном происхождении "Омикрона"

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Искусственное создание нового штамма коронавируса теоретически возможно, однако "Омикрон" вряд ли является результатом работы биохакеров, заявил вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. Об этом он сообщил в интервью "Радио России".
"Да, к сожалению, могут попытаться это сделать. Теоретически это возможно", – сказал Зверев.
Однако, по словам академика, такая работа является чрезвычайно сложной и не может вестись "на коленке". Именно поэтому Зверев считает версию об искусственном создании "Омикрона" маловероятной.
Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, в свою очередь, отметил, что если новый штамм коронавируса действительно является детищем биохакера, то он "хорошо справился с задачей".
"Потому что все, что мы сейчас видим, очень серьезных случаев (COVID-19 в результате заражения "Омикроном" – Прим. ред.) пока нет и, скорее всего, все-таки не будет", – заявил Чумаков.
Специалист пояснил, что биохакеры – это люди, владеющие какой-либо технологией, которые на свой страх и риск ведут сложные разработки. По словам Чумакова, результаты их деятельности имеют большой потенциал опасности для всего мира, однако ограничивать их работу было бы неправильно, поскольку это существенно затормозит научный прогресс.
Ранее специалисты из ZOE COVID Study назвали ряд симптомов, указывающих на заражение новой разновидностью коронавируса. В частности, ученые порекомендовали обращать внимание на внезапную потерю аппетита.
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