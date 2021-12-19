Телезрителям рассказали о том, что происходит в мире

В Турине рухнули сразу два строительных крана. Уточняется, что один помогал собирать другой, произошла цепная реакция – падение первого крана привело к обрушению второго. В результате на месте погибли двое рабочих, третий умер в больнице. Известно, что пострадали прохожие: у них различные травмы.

Малайзия переживает мощнейшее за 40 лет наводнение. Из опасных зон уже эвакуировали 11 тысяч человек. Пока помочь удалось не всем – некоторые жители до сих пор заблокированы в домах. Известно о двух погибших. Метеорологи дают неутешительные прогнозы. На западном побережье Малайзии все еще ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.



Опасная ситуация сложилась на дорогах Сеула. Там выпал снег. Погодный сюрприз угрожает транспортным коллапсом. К таким метеоусловиям жители Южной Кореи не привыкли.

Полуметровые сугробы намело в Японии. Снегопады обрушились на западное побережье. За 12 часов в Нагано выпало 55 сантиметров, столько же зафиксировали в административном центре острова Хоккайдо. Больше всего осадков в префектуре Гумма – там снежный покров вырос до 72 сантиметров. Местные аэропорты отменяют рейсы, жителей просят оставаться дома. По прогнозам, снег сегодня не прекратится. Ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В Минске открылся первый магазин с мерчем президента. Бутик так и называется – "Первый". Там можно купить футболки и худи с портретом и цитатами Лукашенко. Среди них товары с надписями: "Раздевайся и работай", "Факты на стол", "Будет интересно – начинайте шевелиться" и "Президентами не становятся, президентами рождаются." Идею с магазином мерча подкинули журналисты. Ранее на день рождения Лукашенко представители СМИ сделали несколько футболок и подарили их президенту.

В Лондоне похоронная процессия одновременно и напугала, и растрогала местных жителей. За катафалком растянулась вереница из фургончиков мороженщиков. На десяти разноцветных автомобилях провожали в последний путь, по всей видимости, своего коллегу. Происходило все под аккомпанемент характерной музыки. Получился эффект хоррора.

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