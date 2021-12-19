"Москва и мир": московская реставрация, сбои у ГИБДД и тайфун на Филиппинах

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В Москве выполняют самую масштабную в мире программу реставрации памятников культуры. От этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, столичные специалисты привели в порядок уже 170 исторических объектов. В реставрационных работах участвуют как городские и федеральные структуры, так и частные инвесторы.
В качестве примера поддержки частной инициативы мэр привел конкурс "Московская реставрация", в рамках которого с 2011 года город выбирает лучшие проекты. Что касается самих памятников, то в программу входят как небольшие купеческие дома и усадьбы, так и крупные промышленные объекты. Одним из них стал недавно открывшийся дом культуры "ГЭС-2", в котором раньше располагалась Центральная электрическая станция городского трамвая. Сергей Собянин отметил, что этот проект – один из самых важных в 2021 году. Во время работ там сохранили исторические металлоконструкции несущих форм и колонн. Однако внутри отказались от классических этажей, а спроектировали ярусы, соединённые лестницами.
В ГИБДД извинились за сбой в системе. Накануне случились неполадки в работе информационных ресурсов МВД. Из-за этого люди не могли зарегистрировать транспортные средства и получить водительские права. Также не было доступа к информации о штрафах за нарушение правил дорожного движения. К базам данных не смогли подключиться и сами сотрудники инспекции.
На официальном сайте МВД говорится, что сбой в системе случился из-за коммунальной аварии. Серверы, на которых хранится информация госавтоинспекции, оказались залиты водой. Сейчас неполадки устраняются и в лучшем случае, все восстановят в течение дня. В связи со сбоем 20 декабря объявлен рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Кроме того, сохранится 30% скидка для тех, кто оплатил услуги и не попал на прием 18 декабря.
На Филиппинах по меньшей мере 75 человек стали жертвами тайфуна. Как сообщают власти страны, это не окончательные данные. В стране проблемы со связью, информацию из некоторых регионов получить пока не удалось. Известно о пропавших без вести.
В пострадавших районах проблемы с электро и водоснабжением, туда направляют военных, полицейских и пожарных. На помощь населению мобилизованы сейчас также военные и полицейские в Малайзии. В стране сильнейшее за последние сорок лет наводнение. Погибли по меньшей мере два человек. Более 11 тысяч эвакуированы. Многие люди оказались заблокированы в своих домах. Прогнозы, между тем, не утешительные. Осадки буду только усиливаться. А в Японии намело полуметровые сугробы. На север страны обрушились снегопады. Были отменены десятки внутренних авиарейсов. На скоростных автомагистралях в районе побережья Японского моря образовались серьезные заторы.
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