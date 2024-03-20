Новости мира: рабочие подрались на станции метро в турецком Измире

Рабочие в турецком Измире подрались на станции метро. Известно, что незадолго до драки из-за технической неисправности произошла задержка поезда. Спешащим по своим делам пассажирам такой расклад не понравился. В итоге горожане сначала ногой постучались в кабину машиниста, а когда тот не открыл, принялись избивать друг друга.

Лидеры ЕС не хотят публично говорить о вступлении Украины в Евросоюз из-за протеста фермеров. Издание Politico утверждает, что на данный момент силы направлены на то, чтобы успокоить разгневанных аграриев, которые требуют ввести пошлины или запрет на дешевый импорт украинской продукции.

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