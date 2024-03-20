Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 07:30

В мире

Новости мира: рабочие подрались на станции метро в турецком Измире

Новости мира: рабочие подрались на станции метро в турецком Измире

Новости мира: король Карл III впервые появился на публике после слухов о его смерти

Новости мира: грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане

Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ

Новости мира: сенатор США заявил, что украинцы должны служить вне зависимости от возраста

Новости мира: фермеры заблокировали заблокировали одно из госведомств во Франции

Польские фермеры перекрыли два КПП на границе с Германией

Новости мира: Букингемский дворец опроверг информацию о смерти Карла III

Новости мира: комендантский час продлили в столице Гаити

Новости мира: Букингемский дворец опроверг информацию о смерти Карла III

Рабочие в турецком Измире подрались на станции метро. Известно, что незадолго до драки из-за технической неисправности произошла задержка поезда. Спешащим по своим делам пассажирам такой расклад не понравился. В итоге горожане сначала ногой постучались в кабину машиниста, а когда тот не открыл, принялись избивать друг друга.

Лидеры ЕС не хотят публично говорить о вступлении Украины в Евросоюз из-за протеста фермеров. Издание Politico утверждает, что на данный момент силы направлены на то, чтобы успокоить разгневанных аграриев, которые требуют ввести пошлины или запрет на дешевый импорт украинской продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика