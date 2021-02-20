Новости мира: сборная России выступит на ОИ в Токио и Пекине под флагом и эмблемой ОКР

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Международный олимпийский комитет принял решение по символике российской сборной, которая будет использована на играх в Токио. Из-за допинговых скандалов выступать под родным флагом, гербом и гимном спортсменам из РФ запрещено. В случае победы россиян над пьедесталом будут поднимать белый флаг с эмблемой олимпийского комитета России. Герб заменит тот же символ ОКР, на котором оставят российский триколор. На олимпиаде в Токио россиян нельзя будет называть россиянами, а только нейтральными атлетами из России.
Американские ученые впервые клонировали черноногого хорька – это исчезающий вид. Клон появился на свет еще 10 декабря прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Из ДНК хорька, который умер еще 30 лет назад, вывели самочку животного. Ее назвали Элизабет.
В Берлине бастуют таксисты. Они начали митинг у Бранденбургских ворот и, громко сигналя, финишировали перед штаб-квартирой "Христианско-демократического союза" – основной правящей партии. Водители протестуют против поправок к закону о перевозках. Изменения выгодны для агрегаторов такси, но не для водителей. Хотят отменить обязательство возврата арендованных автомобилей.
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