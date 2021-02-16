В столице запустят пилотный проект "Медиа Хаб" для создателей стартапов и блогеров

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В Москве 16 февраля начнется сбор заявок на участие в пилотном проекте "Медиа Хаб". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

На экспериментальной площадке "Старт Хаб", которая находится на территории бывшей фабрики "Красный Октябрь", объединятся соискатели стартапов, журналисты и блогеры.

"В рамках проекта будут проводиться мероприятия по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов. У блогеров, журналистов и предпринимателей появится возможность обмена опытом с лидерами рынка", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы реализовали тысячи интересных предложений в рамках краудсорсинг-проектов.

По словам мэра, за 7 лет столичным властям удалось провести 30 проектов по развитию Москвы. В частности, для удобства жителей организовали удобную навигацию в поликлиниках, установили электронные табло на каждой станции МЦД.